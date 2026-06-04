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La Favb reclama que els reforços pel viatge del papa es converteixin en millores permanents del transport públic

Visita papal
La Favb reclama que els reforços pel viatge del papa es converteixin en millores permanents del transport públic

L'entitat veïnal denuncia que la saturació de la xarxa s'ha normalitzat i exigeix informació clara, foment del teletreball i un increment estructural de les freqüències més enllà dels dies de la visita papal.

04/06/2026 Drets i Llibertats
La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) ha reclamat que els reforços previstos al transport públic amb motiu de la visita del papa a Barcelona no siguin una mesura puntual, sinó el primer pas cap a una millora permanent del servei. L'entitat considera que les afectacions previstes els dies 9, 10 i 11 posaran novament a prova una xarxa que ja funciona habitualment al límit de la seva capacitat.

En un comunicat, la Favb denuncia que el col·lapse del transport públic s'ha convertit en una realitat quotidiana per a milers d'usuaris, especialment en línies com l'L1 i l'L5 del metro, on les saturacions i les andanes plenes formen part del dia a dia.

L'entitat considera especialment revelador que, davant un esdeveniment excepcional com la visita del pontífex, les administracions siguin capaces d'incrementar significativament la capacitat del sistema. Segons assenyala, aquest fet demostra que existeix marge per reforçar el servei també en condicions normals.

Davant aquesta situació, la Favb ha formulat tres demandes principals. En primer lloc, reclama informació clara, actualitzada i accessible per a la ciutadania durant els dies de les afectacions, així com mecanismes de resposta ràpida davant possibles canvis d'última hora. L'organització també ha ofert la seva col·laboració per ajudar a difondre aquesta informació als barris.

En segon lloc, defensa que les administracions i les empreses promoguin el teletreball durant els dies de la visita per reduir desplaçaments innecessaris i minimitzar la pressió sobre la xarxa de transport públic.

Finalment, la federació veïnal planteja el debat de fons sobre el model de mobilitat de la ciutat. La Favb considera injustificable que només en situacions extraordinàries es pugui incrementar fins a un 65% la freqüència del transport públic mentre la resta de l'any els usuaris han de suportar un servei sovint saturat.

Per aquest motiu, l'entitat reclama que els reforços anunciats es transformin en millores estructurals i permanents que permetin garantir una mobilitat digna, segura i eficient. "Barcelona no necessita reforços excepcionals. Necessita un transport públic a l'altura de les necessitats de les seves veïnes", conclou el comunicat.

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