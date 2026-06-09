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La Colònia Güell acollirà una jornada sobre la memòria i el futur del diàleg social

La Colònia Güell acollirà una jornada sobre la memòria i el futur del diàleg social

Aquest dijous, en el marc de la II Escola d'Estiu del Diàleg Social, una jornada que reunirà institucions, sindicats, empresariat i acadèmics per debatre sobre el paper del diàleg social en la construcció democràtica i els reptes de futur de la societat catalana.

09/06/2026 Història

La Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló, serà l'escenari aquest dijous 11 de juny de la II Escola d'Estiu del Diàleg Social, una iniciativa que reunirà representants institucionals, agents socials i experts del món acadèmic per reflexionar sobre el paper del diàleg social en la construcció democràtica i els reptes de futur.

Sota el títol «Memòria i futur del diàleg social», la jornada posarà el focus en l'evolució històrica dels espais de concertació social des de la Transició fins a l'actualitat, així com en els desafiaments socials i econòmics que afronta el país. El programa inclou conferències, entrevistes i taules rodones dedicades a analitzar la configuració del diàleg social a Catalunya i el seu impacte en la governança democràtica.

L'acte, organitzat pel Memorial Democràtic i el Departament d'Empresa i Treball, es clourà amb una visita guiada a la Colònia Güell i a la Cripta Gaudí, un dels espais patrimonials més emblemàtics del Baix Llobregat.

 

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