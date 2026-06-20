La Casa de la Generalitat a Perpinyà acull una exposició sobre els 90 anys del Diccionari de medicina de Manuel Corachan

La Casa de la Generalitat a Perpinyà acull durant aquest mes de juny l'exposició itinerant «90 anys del Diccionari de medicina de Manuel Corachan: L'evolució del llenguatge científic català», una mostra que commemora el norantè aniversari d'una de les obres més importants de la història de la terminologia científica catalana, segon informa Ràdio Arrels.
El Diccionari de medicina en català, conegut popularment com a Diccionari Corachan i dirigit pel cirurgià Manuel Corachan, va ser publicat el juny de 1936. Tutelat per Pompeu Fabra i amb pròlegs del metge i científic August Pi i Sunyer, l'obra va esdevenir el primer diccionari tècnic en català i va assentar les bases del llenguatge mèdic i científic modern durant bona part del segle XX.
La relació entre aquesta obra i Perpinyà és especialment significativa. El projecte del diccionari va ser presentat l'any 1935 durant el IX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana celebrat a la capital nord-catalana, convertint la ciutat en un dels escenaris destacats de la història de la medicina i de la llengua catalana.
Impulsada pel pediatre i historiador Ferran Sabaté i organitzada pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), l'exposició està formada per dotze plafons explicatius que recorren la història del diccionari, el context científic i cultural en què va ser elaborat i la seva influència en la consolidació de la terminologia mèdica catalana. La mostra ja ha passat per Barcelona i per l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears i actualment es pot visitar a Perpinyà.
L'obra original, de 829 pàgines, incorporava vocabularis català-castellà i francès-català, una mostra de la voluntat dels seus impulsors de dotar la llengua catalana d'una terminologia científica homologable a la de les grans llengües de cultura europees. Malgrat la Guerra Civil i la posterior repressió franquista, que va comportar la prohibició de l'ús públic del català, el diccionari va sobreviure i es va convertir en una referència imprescindible per a diverses generacions de professionals de la salut.
La seva influència arriba fins als nostres dies. El Diccionari Corachan va servir de base per al Diccionari enciclopèdic de medicina publicat per l'Institut d'Estudis Catalans l'any 1990 i continua essent una obra de referència en la història de la terminologia mèdica catalana. L'any 2018, el Departament de Salut i l'Arxiu Nacional de Catalunya en van impulsar la digitalització per garantir-ne la conservació i facilitar-ne la consulta.
Més enllà de la commemoració històrica, l'exposició també posa l'accent en els reptes actuals de la llengua catalana en l'àmbit sanitari. El darrer plafó presenta una vintena de recursos digitals destinats als professionals de la salut que vulguin aprendre o perfeccionar el català, amb l'objectiu de contribuir a una atenció sanitària que respecti els drets lingüístics dels pacients.
Amb aquesta exposició, la Casa de la Generalitat a Perpinyà no només reivindica el llegat de Manuel Corachan i dels professionals que van treballar per construir un llenguatge científic en català, sinó que també recupera el paper que la capital nord-catalana va tenir en aquest procés de normalització lingüística i científica ara fa noranta anys.