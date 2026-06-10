El personal de les biblioteques públiques en vaga indefinida per reclamar millores laborals i més inversió

La vaga afecta tot el personal integrat al Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC), incloent-hi les biblioteques i bibliobusos de titularitat municipal, supramunicipal, comarcal o de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. En canvi, en queden exclosos els treballadors de biblioteques universitàries, escolars, estatals o de la Biblioteca de Catalunya, que no formen part de l'SLPC.
La jornada inaugural de la vaga va anar acompanyada d'una mobilització unitària a Barcelona, amb la participació de treballadors de les biblioteques públiques d'arreu del país. Entre els col·lectius mobilitzats hi ha el personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona i de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, que ja mantenien un conflicte laboral obert des del mes d'abril.
Segons la CGT, el sector bibliotecari públic pateix una situació d'infradotació de personal i manca de recursos que s'arrossega des de fa anys. El sindicat denuncia que les plantilles són insuficients per garantir un servei de qualitat i que les condicions laborals no s'han adaptat a les necessitats reals dels centres ni a l'augment de funcions que han assumit les biblioteques en els darrers anys.
La central sindical recorda també que es tracta d'un sector altament feminitzat, on moltes de les problemàtiques laborals han quedat invisibilitzades durant dècades. Per aquest motiu, considera que la situació actual és conseqüència d'un abandonament sostingut per part de les diferents administracions responsables del servei.
Els convocants assenyalen que el conflicte afecta el conjunt del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i responsabilitzen tant la Generalitat com els ajuntaments, les diputacions i la resta d'administracions implicades de les mancances estructurals que denuncien.
La CGT defensa que les reivindicacions laborals van lligades a la qualitat del servei públic i sosté que la manca de personal i de recursos repercuteix directament en l'atenció a la ciutadania. Per això reclama mesures urgents per reforçar les plantilles, dignificar les condicions de treball i garantir el futur de les biblioteques públiques com a equipaments culturals de proximitat.
La vaga continuarà tots els divendres i dissabtes mentre no s'obrin negociacions que permetin donar resposta a les demandes del sector.