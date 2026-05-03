La Comissió de la Dignitat denuncia la inacció de la Generalitat per no reclamar els costos del cas Sixena

La Comissió de la Dignitat ha denunciat la manca de resposta de la Generalitat a un requeriment presentat el novembre passat per forçar el govern a reclamar els diners públics invertits en els béns del monestir de Sixena que la justícia ha ordenat traslladar a Aragó. Segons informa El Punt Avui en una peça signada per Maria Palau l’1 de maig de 2026, han passat més de cinc mesos sense resposta, malgrat que l’administració tenia un termini de tres mesos per pronunciar-se.

03/05/2026 Cultura

El president de la Comissió, Josep Cruanyes, ha anunciat que presentaran un nou requeriment d’inactivitat per “deixar en evidència el silenci del govern” i que, si no hi ha resposta o aquesta és negativa, acudiran a la via contenciosa administrativa. L’entitat sosté que la Generalitat està obligada per llei a recuperar aquests costos i adverteix que no fer-ho podria constituir una malversació de cabals públics.

El conflicte té l’origen en la devolució a Aragó de prop d’un centenar d’obres adquirides entre els anys vuitanta i noranta, així com en el trasllat de les pintures murals del monestir. La Comissió recorda que, més enllà dels aproximadament 300.000 euros de la compra, cal sumar-hi les despeses de restauració, conservació i manteniment durant dècades, així com altres intervencions històriques, cosa que elevaria la xifra total a més d’un milió d’euros.

Segons la informació publicada per El Punt Avui, des de l’entitat també denuncien una “deixadesa” sostinguda dels successius governs catalans, que no haurien autoritzat accions per reclamar aquests imports malgrat les gestions internes. En aquest sentit, critiquen que ni els darrers responsables del Departament de Cultura hagin impulsat cap iniciativa per recuperar els diners.

La polèmica s’ha intensificat arran de la recent sentència del Tribunal Suprem sobre les pintures murals, que amplia els costos susceptibles de ser reclamats. La Comissió defensa que la legislació obliga el propietari a assumir les despeses generades en cas de recuperar un bé en dipòsit.

Cruanyes també ha criticat les declaracions de responsables del govern aragonès i ha qualificat la inacció de la Generalitat de “menyspreu” a les institucions i a les persones que van protegir el patrimoni durant la Guerra Civil. Segons ha advertit, aquesta passivitat podria acabar comportant responsabilitats personals per a funcionaris i càrrecs públics.

En la mateixa línia, el magistrat Guillem Soler ha qüestionat recentment l’actitud del govern català, tot apuntant a una manca de voluntat per defensar els interessos públics i recuperar els recursos econòmics invertits.

