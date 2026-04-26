Paiporta alça la veu pel 25 dAbril: memòria, dignitat i reconstrucció en clau de país

Paiporta (Horta Sud) ha estat aquest dissabte al matí un dels epicentres polítics del 25 d’Abril. Al Museu de la Rajoleria, desenes d’entitats, activistes i representants socials i sindicals s’han aplegat en l’acte convocat per Decidim per convertir la diada en una jornada de memòria, però també de denúncia i futur.
Amb un fil conductor clar —sobirania, justícia i reparació—, l’acte ha posat el focus en les conseqüències de la DANA i en la necessitat de construir un País Valencià que responga a les necessitats de la seua gent. “El nostre punt d’arribada és clar: més justícia, dignitat i valencià”, s’ha reivindicat des de l’escenari.
Fer país des de baix
Un dels elements més destacats de la jornada ha estat la confluència de col·lectius. Entitats com Decidim, Acord Social Valencià, els Comités d’Emergència, les Brigades de Paiporta, Intersindical o el teixit cultural i associatiu han compartit espai i discurs.
El missatge ha estat clar: la reconstrucció no vindrà de dalt, sinó de la capacitat d’organització popular. “Fem País!”, s’ha repetit com a consigna i com a pràctica, en una jornada que ha evidenciat la força d’un entramat social que no espera res de les institucions i que s’articula des del territori.
Veus diverses, un mateix horitzó
Les intervencions han anat des del món educatiu fins al sindicalisme, passant per la cultura i els moviments socials. Rosanna Martínez, Pedro Irles, Gemma Pasqual o Josep Escribano han posat paraules a una idea compartida: el 25 d’Abril no és només memòria, és projecte.
Des del moviment sindical s’ha recordat que “els drets no es demanen, es conquereixen”, mentre que altres veus han insistit en la necessitat de transformar la identitat en acció política: “El futur del poble valencià dependrà de la nostra capacitat de convertir la memòria en acció i la identitat en projecte”.
Contra l’oblit i per la dignitat
El record d’Almansa ha estat present com a símbol de derrota, però sobretot com a punt de partida. “Els pobles no es defineixen per les derrotes, sinó per com les transformen”, s’ha afirmat.
En el tram final, el to s’ha fet més directe. Des de Decidim s’ha denunciat la continuïtat d’un model polític que perpetua la dependència i s’ha reivindicat la revolta de Paiporta com a expressió de dignitat davant el poder.
Un país en moviment
L’acte ha servit també per a connectar amb la mobilització de la vesprada a València, dibuixant una jornada completa de reivindicació. El fil que ho cosia tot era clar: llengua, territori i drets socials.
Amb la presència de col·lectius de base i organitzacions d’arreu del país, el missatge ha estat inequívoc: viure millor al País Valencià ha de ser sinònim de viure en valencià.
Paiporta, colpejada, però dempeus, s’ha convertit així en símbol d’aquest 25 d’Abril: un poble que no oblida, que s’organitza i que construeix futur.
En uns minuts, començarem l'acte commemoratiu del #25DAbril al museu de la rajoleria de Paiporta! pic.twitter.com/ekiW6j7vev— Decidim (@Decidim_) April 25, 2026
Pedro Irles @pedroirlesm presentant, Rossana Martínez d'@escolatv, Gemma Pasqual d'@elmicaletsc i Josep Escribano d'@ElTempirdElx, primeres intervencions a l'acte de Decidim #25dAbril pic.twitter.com/WpWbbpvXlo— Decidim (@Decidim_) April 25, 2026
️ “El nostre punt d’arribada és clar: més justícia, dignitat i valencià”— Escola Valenciana (@escolatv) April 25, 2026
Ens trobem al Museu de la Rajoleria, on la nostra presidenta, Rosanna Martínez, intervé en la
jornada de @Decidim_ per la sobirania, la justícia i la reparació després de la DANA.
Fem poble i país! 💛 pic.twitter.com/9OvO7zAGL7
.@BeatriuCardona d'@IntersindicalV i José Pérez de la #NauAlbal i Toni Valero, en nom dels Cotxes d'emergència i reconstrucció CLERS, continuen reivindicant el sentit històric i de futur del #25deAbril pic.twitter.com/AGyOgMwqGY— Decidim (@Decidim_) April 25, 2026
Raúl Camacho, en representació de l'@AcordSocialVLC del qual formem part, i Fèlix Cano, de les brigades voluntàries de Paiporta. pic.twitter.com/kkPJ3LRlBb— Decidim (@Decidim_) April 25, 2026
Tancament de l'acte commemoratiu del #25dAbri a càrrec de @ZahiaGC presidenta de Decidim. "La revolta de Paiporta fou una mostra de dignitat contra el govern colonial, el delegat colonial i la corona borbònica que ens sotmet". Decidim un País Valencià lliure! pic.twitter.com/hmQX088NmB— Decidim (@Decidim_) April 25, 2026
Paiporta, 25 d’abril— Intersindical_Valen (@IntersindicalV) April 25, 2026
Intersindical Valenciana present a l’acte de Decidim per recordar que els drets no es demanen: es conquereixen 💪
Ni submissió ni oblit. Defensem la nostra llengua, el nostre poble i la nostra dignitat! 🔥#25dAbril #Decidim #PaísValencià #Lluita pic.twitter.com/JKM6bkNxMh
Hui, a Paiporta, hem estat presents a l’acte que @Decidim_ ha organitzat amb motiu del #25dAbril.— El Tempir (@ElTempirdElx) April 25, 2026
El nostre president Josep Escribano ha recordat 3 coses:
1. Que els pobles no es defineixen per les derrotes (Almansa), sinó per la manera com les transformen en oportunitats. pic.twitter.com/HHFlFN0qs9
Avui hem participat als actes del 25 d'abril organitzats per @Decidim_ en la Diada del País Valencià. pic.twitter.com/TpTaPdHW0A— Poble Lliure (@Poble_Lliure) April 25, 2026
Podcast especial 25 i 26 d'Abril
🎙️Agenda completa de la Diada del País Valencià: actes al matí a Paiporta, mani 18h (Pl. Sant Agustí), i el 26 d'abril jornada solidària a Massanassa + concentració 18h Mazón a Presó i Consell Dimisssió.
🔗 https://t.co/28gUyttHgO
Suma’t! https://t.co/ffiaeCvvQL
En directe https://t.co/Txe0rWVeF0 també a la Ràdio https://t.co/XC24bFn43R— RTV POPLE - ASSOCIACIÓ LA VEU DEL POBLE 🇵🇸🔻 (@RTVP_POBLE) April 25, 2026
