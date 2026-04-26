Paiporta alça la veu pel 25 dAbril: memòria, dignitat i reconstrucció en clau de país

Decidim!
La trobada convocada per Decidim reivindica sobirania i justícia després de la DANA i articula una resposta col·lectiva des del territori.

26/04/2026 Política

Paiporta (Horta Sud) ha estat aquest dissabte al matí un dels epicentres polítics del 25 d’Abril. Al Museu de la Rajoleria, desenes d’entitats, activistes i representants socials i sindicals s’han aplegat en l’acte convocat per Decidim per convertir la diada en una jornada de memòria, però també de denúncia i futur.

Amb un fil conductor clar —sobirania, justícia i reparació—, l’acte ha posat el focus en les conseqüències de la DANA i en la necessitat de construir un País Valencià que responga a les necessitats de la seua gent. “El nostre punt d’arribada és clar: més justícia, dignitat i valencià”, s’ha reivindicat des de l’escenari.

Fer país des de baix

Un dels elements més destacats de la jornada ha estat la confluència de col·lectius. Entitats com Decidim, Acord Social Valencià, els Comités d’Emergència, les Brigades de Paiporta, Intersindical o el teixit cultural i associatiu han compartit espai i discurs.

El missatge ha estat clar: la reconstrucció no vindrà de dalt, sinó de la capacitat d’organització popular. “Fem País!”, s’ha repetit com a consigna i com a pràctica, en una jornada que ha evidenciat la força d’un entramat social que no espera res de les institucions i que s’articula des del territori.

Veus diverses, un mateix horitzó

Les intervencions han anat des del món educatiu fins al sindicalisme, passant per la cultura i els moviments socials. Rosanna Martínez, Pedro Irles, Gemma Pasqual o Josep Escribano han posat paraules a una idea compartida: el 25 d’Abril no és només memòria, és projecte.

Des del moviment sindical s’ha recordat que “els drets no es demanen, es conquereixen”, mentre que altres veus han insistit en la necessitat de transformar la identitat en acció política: “El futur del poble valencià dependrà de la nostra capacitat de convertir la memòria en acció i la identitat en projecte”.

Contra l’oblit i per la dignitat

El record d’Almansa ha estat present com a símbol de derrota, però sobretot com a punt de partida. “Els pobles no es defineixen per les derrotes, sinó per com les transformen”, s’ha afirmat.

En el tram final, el to s’ha fet més directe. Des de Decidim s’ha denunciat la continuïtat d’un model polític que perpetua la dependència i s’ha reivindicat la revolta de Paiporta com a expressió de dignitat davant el poder.

Un país en moviment

L’acte ha servit també per a connectar amb la mobilització de la vesprada a València, dibuixant una jornada completa de reivindicació. El fil que ho cosia tot era clar: llengua, territori i drets socials.

Amb la presència de col·lectius de base i organitzacions d’arreu del país, el missatge ha estat inequívoc: viure millor al País Valencià ha de ser sinònim de viure en valencià.

Paiporta, colpejada, però dempeus, s’ha convertit així en símbol d’aquest 25 d’Abril: un poble que no oblida, que s’organitza i que construeix futur.

