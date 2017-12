#155espoli

Els mossos blinden l'accés al museu de Lleida per facilitar el trasllat de les obres de Sixena

Cap a mitjanit, els mossos han blindat el museu de lleida i han obligat als concentrats a marxar a la Rambla Aragó de la ciutat. L'alcalde Angel Ros ha fet acte de presència i alguns ciutadans l'han increpat.

Centenars de persones es mobilitzen a Lleida per aturar el trasllat de les obres de Sixena | Autor: ‏@CDRsLleida

Una convocatòria espontània que s'ha difós ràpidament a través del boca-orella i de les xarxes socials per concentra-se, a les 19h, davant el rectorat de la Universitat de Lleida, a pocs metres del museu. Minuts més tard s'ha iniciat una marxa cap el museo sota els crits "Mans enlaire, això és un atracament", lema de la que encapçalava la manifestació. Un cop han arribat, han rodejat l'edifici i s'han concentrat a la porta d'entrada on han cantat "El Segadors".

Cal recordar a primera hora de la tarda d'aquest diumenge, operaris de la Paeria han descarregat aquest diumenge desenes de tanques de seguretat a les portes del Museu de Lleida pel trasllat de les obres de Sixena que es preveu per aquest dilluns, segons ha pogut saber Nació Digital.

Els treballadors han deixat el material preveient la mobilització que es farà a partir d'aquest dilluns al matí per defensar les peces.

El jutge d'Osca ha emès una sentència en la que indica que les 44 peces del museu han de ser traslladades aquest dilluns en un operatiu que serà executat per la Guàrdia Civil, que té el permís per utilitzar la força en cas que sigui necessari.

"fer un cafè"

La CUP i CDR de Llaida 'hi han sumat a una convocatòria a les xarxes amb un cartell que té de fons la foto del Museu que anima a quedar a les 7.30 del matí a "prendre cafè".

La Plataforma d'Entitats Culturals de Lleida no ha fet cap convocatòria tot i que el seu portaveu, Xavier Quinquillà, va assegurar aquest divendres que que si es materialitza el trasllat "la gent es mourà per expressar de forma cívica, pacífica i respectuosa el seu clam de denúncia".

Cal recordar també que la candidata de la CUP per les terres de Ponent, l'Alt Prineu i Aran, Mireia Boya, va dir en una entrevista a l'ACN que espera que quan es presenti la Guàrdia Civil al Museu de Lleida per emportar-se les obres de Sixena la gent el defensi com van fer amb els col·legis electorals l'1-O.