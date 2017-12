#155

Anuncien una mobilització popular en contra del lliurament de les obres de Sixena

La candidata de la CUP per les terres de Ponent, l’Alt Prineu i Aran, Mireia Boya i el portaveu de la plataforma d'entitats culturals de Lleida, Xavier Quinquilla han manifestat que dilluns la gent es mobilitzarà per expressar el seu rebuig al lliurament de les obres de Sixena.

Boya creu que amb Sixena l'Estat espanyol ''vol humiliar Catalunya'' i ha trobat una oportunitat per ''robar l'art adquirit legalment pel Govern''. En aquest sentit, espera que quan la Guàrdia Civil vagi al Museu de Lleida a buscar l'art es trobi molta gent que digui que els museus no es toquen de la mateixa manera que l'1-O molta gent va dir que el referèndum era seu i que el volen fer, i de la mateixa manera que el 3-O la gent va sortir massivament dient que els carrers eren seus.

Xavier Quinquilla a Segre ha assenyalat que la gent es mobilitzarà per manifestar de forma cívica, pacífica i respectuosa seva denúncia i l'abús que suposa aquesta actuació inexplicable" de l'entrega de 44 obres del Museu de Lleida al monestir de Sixena. També ha destacat que ha destacat el "compromís absolut de la societat lleidatana" amb el Museu. Així mateix, ha afirmat que aquest lliurament aprofitant l'aplicació de l'article 155 genera "una situació d'indefensió".

D'altra banda, el director del Museu de Lleida, Josep Giralt, s'ha mostrat avui "espantat, preocupat i indignat" per l'autorització judicial per traslladar 44 peces d'aquest museu fins al Monestir de Sixena, que permet fins i tot a la Guàrdia Civil el ús de la força si fos necessari a partir de les 00.00 hores de dilluns.

En declaracions a Rac 1, recollides al diari Segre, Giralt ha assegurat que si no poden evitar per la via judicial el trasllat de les obres, "el dilluns al matí estarem preparats i intentarem moure les peces, embalar, documentar-les i traslladar-les en les millors condicions". Tot i això, ha avisat que el risc de danyar 12 de les 44 peces en aquest trasllat és "molt elevat". En aquest sentit, ha manifestat que "farem signar una autorització i serà competència dels tècnics aragonesos".

Malgrat tot, afirma que encara no dóna les obres de Sixena "per perdudes", i confia en les accions judicials que pugui adoptar el departament de Cultura de la Generalitat, intervingut pel Govern per l'aplicació de l'article 155. Precisament, el jutge va dictar ahir la nova providència en la qual avala l'ús de la força per al trasllat de les obres coincidint amb la presentació per part de la Generalitat contra la providència anterior que fixa com a termini màxim per al reintegrament de les peces dilluns que ve.