Xavier Pellicer acusa el Govern dobrir la porta a la impunitat dels Mossos en una entrevista a RTVE

El diputat de la CUP al Parlament, Xavier Pellicer, ha carregat contra la política del Govern en matèria d’interior i educació en una entrevista emesa per RTVE i difosa posteriorment per la CUP Països Catalans.
Pellicer assegura que “Illa, la consellera d’Interior i el govern de la Generalitat donen barra lliure i permeten actuar amb total impunitat al cos de Mossos d’Esquadra”. En l’entrevista, el diputat critica especialment el desplegament policial als centres educatius i denuncia la manca de control democràtic sobre el cos policial.
Segons Pellicer, “el programa de Mossos a les escoles no és un programa pactat pel govern” i afirma que “la policia està funcionant com una policia política, sense cap tipus de control ni polític ni democràtic”.
Les declaracions s’emmarquen en la campanya impulsada per la CUP contra la presència policial als centres educatius i arriben en plena escalada del conflicte entre el Departament d’Educació i part de la comunitat educativa, marcada per les convocatòries de vaga, les denúncies d’infiltracions policials i el debat sobre els recursos destinats a l’escola pública.
En els darrers dies, la CUP també ha acusat el Govern de Salvador Illa “d’incendiar el model d’escola catalana” i ha exigit la retirada immediata del pla per incorporar policies als centres educatius. Diversos dirigents de la formació, com Pilar Castillejo, Laure Vega o Dani Cornellà, han denunciat aquests dies el que consideren una deriva autoritària i un deteriorament del model d’escola pública catalana.
🎙️ ENTREVISTA | @XaviPalli «El programa de Mossos a les escoles no és un programa pactat pel govern. La policia està funcionant com una policia política, sense cap tipus de control ni polític ni democràtic»— CUP Països Catalans (@cupnacional) May 10, 2026
🎧 Escolta l'entrevista sencera aquí 👉https://t.co/Q7bD26HQOP pic.twitter.com/Pva3ppaIWo