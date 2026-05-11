USTEC portarà a Interior i al TSJC les infiltracions policials en assemblees educatives

El sindicat USTEC·STEs (IAC) ha anunciat que portarà davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) les actuacions policials vinculades a les mobilitzacions educatives, després de denunciar pràctiques d’infiltració, seguiment, identificació i intimidació contra docents i personal d’atenció educativa.
Segons el sindicat, el Govern està tractant el personal mobilitzat “com una amenaça d’ordre públic” i està normalitzant actuacions “incompatibles amb els drets fonamentals i amb el respecte a l’activitat sindical i als espais assemblearis”.
USTEC ha avançat que sol·licitarà formalment al Departament d’Interior l’accés a tots els informes, actes, diligències, fitxers i comunicacions relacionades amb assemblees, vagues i mobilitzacions educatives. El sindicat reclama saber quines dades s’han recollit, amb quina finalitat, qui les ha tractades i si s’ha registrat informació vinculada a la participació sindical o al seguiment de vagues.
L’organització també estudia presentar una demanda per vulneració de drets fonamentals davant el TSJC, incloent-hi possibles mesures cautelars i la reclamació de tota la documentació policial relacionada amb aquestes actuacions.
USTEC assegura que aquests fets formen part d’una “actuació policial sostinguda” contra el personal educatiu mobilitzat i recorda que, segons una resposta parlamentària del Departament d’Interior, hi ha hagut fins a 80 identificacions o denúncies vinculades a les protestes educatives.
Davant aquesta situació, el sindicat exigeix la dimissió immediata de la consellera d’Interior, Núria Parlon, així com responsabilitats polítiques i policials, explicacions públiques i el cessament de qualsevol pràctica de vigilància sobre assemblees docents.