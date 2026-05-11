Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

USTEC portarà a Interior i al TSJC les infiltracions policials en assemblees educatives

Talps policials a les Assemblees
USTEC portarà a Interior i al TSJC les infiltracions policials en assemblees educatives

El sindicat exigeix la dimissió immediata de la consellera d’Interior, Núria Parlon, així com responsabilitats polítiques i policials, explicacions públiques i el cessament de qualsevol pràctica de vigilància sobre assemblees docents.

11/05/2026 Drets i Llibertats

El sindicat USTEC·STEs (IAC) ha anunciat que portarà davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) les actuacions policials vinculades a les mobilitzacions educatives, després de denunciar pràctiques d’infiltració, seguiment, identificació i intimidació contra docents i personal d’atenció educativa.

Segons el sindicat, el Govern està tractant el personal mobilitzat “com una amenaça d’ordre públic” i està normalitzant actuacions “incompatibles amb els drets fonamentals i amb el respecte a l’activitat sindical i als espais assemblearis”.

USTEC ha avançat que sol·licitarà formalment al Departament d’Interior l’accés a tots els informes, actes, diligències, fitxers i comunicacions relacionades amb assemblees, vagues i mobilitzacions educatives. El sindicat reclama saber quines dades s’han recollit, amb quina finalitat, qui les ha tractades i si s’ha registrat informació vinculada a la participació sindical o al seguiment de vagues.

L’organització també estudia presentar una demanda per vulneració de drets fonamentals davant el TSJC, incloent-hi possibles mesures cautelars i la reclamació de tota la documentació policial relacionada amb aquestes actuacions.

USTEC assegura que aquests fets formen part d’una “actuació policial sostinguda” contra el personal educatiu mobilitzat i recorda que, segons una resposta parlamentària del Departament d’Interior, hi ha hagut fins a 80 identificacions o denúncies vinculades a les protestes educatives.

Davant aquesta situació, el sindicat exigeix la dimissió immediata de la consellera d’Interior, Núria Parlon, així com responsabilitats polítiques i policials, explicacions públiques i el cessament de qualsevol pràctica de vigilància sobre assemblees docents.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Els lluitadors catalans per la llibertat seran finalment recordats a lAlt Empordà
  2. Pobles i nacions davant el despotisme imperial
  3. Posar fil a lagulla, cap a la ruptura amb el règim del 78
  4. Països Catalans, la mata de jonc resisteix
  5. LAteneu Barcelonès acollirà un debat sobre la proposta 3 repúbliques, 1 confederació amb Antoni Infante
  6. Girona acollirà una jornada de Dones dels Països Catalans per teixir xarxa i analitzar la situació de la llengua
  7. Sinauguren les primeres senyalitzacions de les rutes de la llibertat a Colera, Molinàs i Llançà
  8. El Correllengua Agermanat omple Palma i reafirma la llengua com a nexe dels Països Catalans
  9. La CUP organitza a Sant Pol de Mar una jornada sobre llengua, construcció i alliberament nacional
  10. 93a concentració a Via Laietana 43 per exigir memòria i justícia davant la comissaria de la repressió
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid