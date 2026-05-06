Pilar Castillejo acusa el PSC de "deixar morir la immersió" i alerta de "l'espanyolització" de la política catalana

La presidenta del grup parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Pilar Castillejo, ha carregat durament contra el PSC i el Govern de Salvador Illa en una entrevista publicada a ElNacional.cat i conduïda pel periodista Vicenç Pagès. Castillejo acusa els socialistes de no voler “un debat seriós” sobre la situació del català a l’escola i assegura que el PSC “ja li està bé” una eventual sentència del Tribunal Constitucional que posi fi a la immersió lingüística.
Castillejo defensa que, si arriba una resolució desfavorable del TC, caldrà “buscar la manera de protegir els claustres” perquè puguin desobeir-la i mantenir el català com a llengua vehicular. Segons Castillejo, les institucions “no estan preparades” per afrontar aquesta ofensiva judicial, mentre que sí que ho estan la comunitat educativa i les entitats en defensa de la llengua.
En aquest sentit, critica el Pacte Nacional per la Llengua, del qual la CUP no forma part, perquè considera que no està revertint el retrocés del català ni impulsant polítiques efectives a l’escola, a l’empresa o al sistema sanitari. També retreu al conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la manca d’iniciatives més enllà de l’ampliació de cursos del Consorci de Normalització Lingüística.
Castillejo defensa igualment que el català hauria de formar part dels requisits del procés de regularització d’immigrants, sempre garantint els recursos necessaris perquè les persones nouvingudes puguin aprendre la llengua.
En matèria educativa, la presidenta de la CUP ha criticat durament la presència de Mossos d’Esquadra als centres escolars, una mesura impulsada pels departaments d’Interior i Educació. Considera que es tracta d’una aposta “intrusiva” i “punitiva” que substitueix els recursos educatius, psicològics i socials que realment necessiten els centres.
Pel que fa a l’habitatge, Castillejo defensa limitar l’especulació i ampliar l’habitatge públic, i assegura que construir més pisos sense controlar el mercat no resol el problema. També considera insuficient l’acord entre PSC i Comuns per restringir la compra especulativa només a zones tensionades.
La presidenta del grup parlamentari de la CUP també ha abordat el debat sobre el futur de les esquerres catalanes arran de la proposta de Gabriel Rufián d’articular una candidatura conjunta d’esquerres. Castillejo rebutja aquesta idea i acusa ERC i Junts d’estar “espanyolitzant” la política catalana traslladant cada vegada més decisions al Congrés espanyol i “buidant de sobirania” el Parlament de Catalunya.
Sobre el finançament, assegura que un model similar al concert econòmic basc seria millor que l’actual, però insisteix que l’objectiu final de la CUP continua sent la independència. També defensa que Catalunya necessita una justícia pròpia i critica la justícia espanyola per “anticatalana” i “antidemocràtica”.
Finalment, Castillejo ha qualificat “d’abús” el fet que l’expresident Jordi Pujol hagués de desplaçar-se a Madrid abans de ser exclòs del judici per motius de salut, i ha assegurat que els tribunals espanyols “mai han estat favorables a cap cosa que tingui a veure amb Catalunya”.