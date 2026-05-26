Aturem Hard Rock denuncia una trama de corrupció al voltant del macrocasino i reivindica la resistència popular

La plataforma Aturem Hard Rock ha denunciat que la presumpta trama investigada al voltant de l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i una possible comissió del 3% vinculada al projecte Hard Rock evidencia que darrere del macrocomplex del Camp de Tarragona “no hi ha cap interès públic”, sinó “negoci privat, comissions i polítics disposats a mirar cap a una altra banda”.
En un comunicat titulat “El 3% del Hard Rock: la punta d’un iceberg de corrupció que el moviment popular ha sabut aturar”, la plataforma recorda que, segons la interlocutòria del jutge de l’Audiència Nacional, la trama investigada hauria pactat una comissió del 3% vinculada a la construcció del macrocomplex d’oci i joc, valorat en uns 2.000 milions d’euros. Els investigadors haurien localitzat un document de l’octubre de 2021 que estipulava una retribució del 3% sobre el valor total de la inversió.
Aturem Hard Rock assegura, però, que aquestes no són les úniques irregularitats relacionades amb el projecte. La plataforma recorda que l’Oficina Antifrau manté oberta una investigació a l’exconseller de Territori Damià Calvet i a l’INCASÒL per una presumpta “manipulació documental” en la gestió dels contractes del complex, després que una investigació de La Directa revelés que un contracte lliurat el 2016 incorporava informació falsa.
El comunicat també critica l’operació de compravenda dels terrenys vinculats al projecte, denunciant que la Generalitat pretenia que l’INCASÒL actués “com a prestamista” de l’empresa nord-americana comprant els terrenys a La Caixa per 120 milions d’euros, deixant “els cabals públics en una situació molt incerta”.
La plataforma ecologista i social també assenyala que James F. Allen, cara visible dels promotors del macroprojecte, apareix als Paradise Papers, i denuncia que la societat Hard Rock BCN IR 3 SA —titular de la llicència de casino— és “una empresa fantasma sense cap mena d’activitat des del 2011”, fet que, segons afirmen, contravé les bases del concurs públic.
En la segona part del comunicat, Aturem Hard Rock carrega especialment contra els partits que han defensat el projecte durant els darrers anys. La plataforma acusa el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) d’haver convertit el Hard Rock “en una bandera” i recorda que el partit va exigir-ne el desenvolupament al govern de Pere Aragonès com a condició per aprovar els pressupostos. “Ara resulta que l’entorn del seu expresident de referència estatal estava intentant embutxacar-se 60 milions d’euros de comissió”, denuncia el text.
Finalment, la plataforma reivindica el paper dels moviments socials i ecologistes en la paralització del projecte. Segons Aturem Hard Rock, el fet que el macrocomplex acumuli gairebé quinze anys de retard és conseqüència directa “d’una resistència popular que no ha abaixat els braços davant les pressions dels lobbies del joc, dels partits que han fet d’intermediaris i d’una Generalitat que massa sovint ha actuat com a notaria d’interessos privats”.