Especulació

Aturem Hard Rock denuncien la caducitat del contracte de compra dels terrenys entre La Caixa i l’INCASÒL

Es reuneixen amb diversos grups parlamentaris per reclamar que no es tiri endavant el megaprojecte i denuncien la caducitat del contracte de compra dels terrenys entre La Caixa i l’INCASÒL

La Plataforma Aturem Hard Rock s'ha reunit els grups parlamentaris de XXX per a denunciar l’Acord de Pressupostos en el qual es reclama tirar endavant el Pla Director Urbanístic en els pròxims mesos i reclamar que abandonin aquest megaprojecte definitivament. També han aprofitat la trobada per denunciar que el contracte de compra dels terrenys entre INCASÒL i La Caixa és invàlid, tal com el mateix departament de Territori ha admès, ja que no es compleixen els terminis i dates que aquest marca. D’una banda, han volgut veure quin és l'interès de cada partit cap al projecte més enllà de les proclames i els discursos. Han pogut constatar com, els principals instigadors d’aquest projecte aquests darrers dies no tenen cap mena d’interès en els habitants del Camp ni tenen cap projecte de futur per la nostra terra ja que, quan s’han d’enfrontar amb les veïnes i els moviments socials decideixen no presentar-se i defugir d’explicar les seves propostes i debatre-les. També han traslladat a ERC que només depèn del Govern aturar el projecte i s’han compromès a estudiar quan costaria que l'administració es retiri del projecte i han seguit argumentant que segueixen endavant amb els tràmits per acords anteriors al seu Govern, tot i que no han pogut demostrar quins. Per últim, hem acordat amb la CUP i Comuns treballar per trobar vies que puguin aturar aquest projecte des de qualsevol àmbit. D’altra banda, fer-los saber la manca de consens social al Camp. Entre moviments socials i organitzacions que s'han manifestat en contra ja sumem més de 80 col·lectius que ens donen suport, amb els quals treballem colze a colze per evitar la construcció del casino més gran d’Europa. Això es demostra amb les accions que estem fent per tot el territori i la convocatòria de la gran manifestació del 4 de març a Barcelona sota el lema “Defensem la terra, construïm el futur”. Per últim, han exposat totes les dificultats administratives que hi ha sobre la taula i preguntat si realment volen seguir destinant recursos i esforços en comptes de millorar directament la vida de les veïnes amb més inversió en serveis públics i en canviar el rumb d’aquest model econòmic empobridor i precari.

Hem aprofitat aquesta trobada per denunciar també que, tal i com va explicar Manel Riu a El Crític aquest passat dilluns, el Departament de Territori de la Generalitat ha admès que el contracte per la compra dels terrenys signat entre La Caixa i INCASÒL no és vigent a dia d’avui, ja que s’han incomplert diverses clàusules temporals i els terminis establerts.

En el Pacte Quart del contracte de l’opció de compra s’estableix que l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic s’havia de dur a terme durant els 20 mesos posteriors a la signatura del contracte, fet que ja fa diversos anys que no s’ha complert, el PDU encara resta pendent d’aprovar-se definitivament. Aquest termini, juntament amb altres més del contracte, deixarien invàlid l’acord per la compra dels terrenys i demostra, una vegada més, que només és qüestió de voluntat política aturar el projecte i que no hi ha cap mena de compensació o càrrec per a l’administració si no s’aprova el PDU. Per això, reclamem al Govern de la Generalitat certificar per escrit aquesta invalidesa i abandonar l’aprovació la construcció del casino més gran d’Europa.

No es pot entendre com grups polítics autoanomenats d’esquerres segueixin apostant per aquest macroprojecte tot i tenir tants elements en contra, fins i tot aquells que depenen directament de les seves funcions. No entenem com, amb tants indicis que indiquen que aquest projecte ha de caure, segueixin apostant per un atemptat ambiental contra la biodiversitat i els últims espais verds de la zona, per una aposta directa al model econòmic que empobreix directament les veïnes i les està precaritzant i deixant en la misèria, i per impulsar un dels principals focus de ludopatia de tota Europa. Tot per salvar els mobles a La Caixa i requalificar uns terrenys que han de ser, ara més que mai, un pulmó verd en mig del ciment.