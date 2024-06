En defensa del territori

La Plataforma ATUREM HARD ROCK convoca una assemblea oberta i crida a sumar-se a la manfestació contra la crisi ecosocial

Aques dissabte, a les 19h a Arc de Triomf de Barcelona. "La crisi ecosocial actual evidencia que la vida sota el sistema capitalista és insostenible, però les joves sabem que la mobilització i l’organització podem canviar el rumb del nostre destí", afirmen. Per aquest motiu, organitzacions juvenils i ecologistes s'han unit per reivindicar que cal canviar urgentment el model econòmic capitalista per garantir la salut, la terra i el futur de les pròximes generacions i també a la II TROBADA DE LLUITES DELS PAÏSOS CATALANS del 15 de juny a Vila-seca

ATUREM HARD ROCK ha convocat una assemblea oberta pel proper 12 de juny al Casal Popular Sageta de Foc de Tarragona. Un any després de la històrica manifestació on s'aplegaren 4.000 persones en defensa del Camp amb l'objectiu de reamar-se dvant d'un possible govern socialista. Per a la plataforma, la lluita continua i en diferents fronts. Especialment amb una problemàtica del turisme desbocat "segueix afectant-nos amb Hard Rock o sense, pel que hem de lluitar arreu", afirma l'entitat. Per això cal, que "ens reorganitzem-nos i enfortim-nos per seguir defensant la terra i llaurant el futur! Vine i participa del moviment que ho canviarà tot"

II TROBADA DE LLUITES DELS PAÏSOS CATALANS, el 15 de juny a Vila-seca. Seguint el camí obert l'any passat a Gelida i amb la voluntat de donar continuïtat a aquest espai, animem als col·lectius en defensa del territori a participar de la segona trobada per enfortir el nostre moviment, compartir experiències i organitzar-nos per passar de la resistència a l'ofensiva!

INSCRIPCIONS: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe37xM7KhJLUDvNIOEVgaOzLkputBkDEQGetp4J5VyhSDJrSg/viewform

ASSEMBLEA OBERTA ATUREM HARD ROCK

Un any després de la històrica manifestació a Tarragona, on aplegàvem a més de 4.000 persones en defensa del Camp, ens rearmem. És previsible que durant els propers mesos, amb una possible presidència de la Generalitat del PSC, el projecte es s'activi de forma accelerada.

La lluita, a més, continua en molts fronts i la problemàtica del turisme desbocat segueix afectant-nos amb Hard Rock o sense, pel que hem de lluitar arreu.

Reorganitzem-nos i enfortim-nos per seguir defensant la terra i llaurant el futur! Vine i participa del moviment que ho canviarà tot!

?Dimecres 12 de juny

?Casal Popular Sageta de Foc, Tarragona