Crida a manifestar-se Contra el 4t Cinturó, Zeroport i Aturem Hard Rock

Som aquí per denunciar per enèsima vegada la voluntat del Govern per seguir destruint casa nostra, amb l’únic objectiu de fer negoci amb un model econòmic demolidor.

Va ser fa unes setmanes, amb un acord de pressupostos que consolidava aquesta dinàmica: el Govern de la Generalitat d’ERC i el PSC van pactar, com bé sabeu, la construcció del 4t cinturó al Vallès i el compromís de tirar endavant el Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport i la ciutat del motor al Circuit de Catalunya.

Els megaprojectes d'infraestructures i d'urbanisme com els plantejats redunden en la degradació ambiental i en la crisi climàtica, a més d'augmentar el consum d’energia, aigua i materials cada cop més escassos. És una irresponsabilitat que els polítics facin cas omís de les advertències sobre el greu el deteriorament dels espais naturals i sobre els efectes devastadors de l’escalfament global en un context de crisi climàtica i d’emergència per falta d’aigua.

Tot plegat s’inspira en un model caduc que, a més a més, també es caracteritza per anar lligat a unes condicions de treball precàries i a l’empobriment de les persones que hi vivim, amb l’augment de preus de l’habitatge i dels productes bàsics. I per l’altra banda, veiem com les grans empreses augmenten substancialment els seus beneficis a través de l'especulació.

I amb això volem dir que totes les lluites en defensa del territori tenen un denominador comú, i és per això que aquesta vegada no venim a explicar-ho les 3 plataformes dels projectes implicades als pressupostos, sinó que hem creat un front comú amb més de 80 adhesions a la manifestació d’aquest dissabte vinent.

Totes estem aquí per defensar la nostra terra, per plantar-nos a les agressions continuades que estem patint i no fer ni un pas enrere.

Necessitem mirar al futur i fer un canvi de rumb. Necessitem posar al centre les necessitats de la població i dels ecosistemes. Apostem pels serveis públics i de qualitat i per una transformació encaminada a la transició ecosocial.

Per això, en aquesta gran mobilització exigirem l'aturada de tots els macroprojectes especulatius que pretenen instaurar arreu del territori, l'obertura d'un període de debat sobre quin model econòmic volem per al país. Però, sobretot, reivindicarem que l'única sortida altrinxament de la terra és l'organització popular i la lluita en tots els àmbits i espais. Des dels col·lectius avui presents, sindicats laborals, la lluita estudiantil, la lluita feminista, el moviment per l'habitatge, les plataformes ciutadanes, el moviment ecologista i social, tots defensem la terra i construïm el futur!