Creix la contestació als instituts per la presència policial: protestes i crítiques de la CUP

La presència de Mossos d’Esquadra als instituts continua generant rebuig i mobilització. La CUP Països Catalans ha carregat contra el programa impulsat pel Govern i ha advertit que “l’escola catalana no necessita policies, necessita més professionals de l’educació i més recursos”.
Tal com ja va informar Llibertat.cat, la campanya Desmilitaritzem l’Educació ha exigit la retirada immediata del programa que introdueix la presència permanent d’agents als instituts públics de Catalunya. El col·lectiu denuncia que la mesura s’ha imposat sense transparència ni debat i alerta que suposa un pas més en la normalització de la vigilància dins dels centres educatius.
La crítica s’afegeix a la contestació creixent dins dels centres afectats. A l’Hospitalet de Llobregat, els dos instituts on s’ha començat a aplicar la mesura han fet públic un comunicat de rebuig i han convocat una concentració aquest dilluns 27 d’abril a les 7.30 h davant de l’Institut Eugeni d’Ors. La comunitat educativa reclama la retirada del programa i rebutja la presència policial a les aules.
El debat s’ha intensificat arran d’aquesta iniciativa del Govern, que preveu la incorporació d’agents als centres educatius. Entitats i sectors docents alerten que la mesura contradiu el model pedagògic basat en la resolució educativa dels conflictes i pot generar estigmatització.
Des de la CUP denuncien que es consolida un model basat en el control i la vigilància, mentre es mantenen mancances estructurals com la falta de personal, les ràtios elevades o la manca de recursos per a l’educació inclusiva. Per això, reclamen invertir en equips docents i serveis de suport en lloc de reforçar la presència policial.
La formació independentista adverteix que la conflictivitat pot anar en augment si no es retira el programa, en un context en què cada cop més centres i col·lectius educatius s’hi posicionen en contra.
🔴 Comunicat dels dos centres de #LHospitalet afectats per la incorporació de mossos als centres.— CUP L'Hospitalet de Llobregat (@cuplhospitalet) April 24, 2026
Es convoca concentració de rebuig 🔥
📆 dilluns 27
⏰ 7:30h
📍 a la porta de l'Institut Eugeni d'Ors de l'Hospitalet de Llobregat
Fora policia dels nostres instituts! ✊🏿