Creix la contestació als instituts per la presència policial: protestes i crítiques de la CUP

Centres de l’Hospitalet convoquen mobilitzacions mentre entitats i formacions denuncien un model de vigilància als centres educatius

24/04/2026 Drets i Llibertats

La presència de Mossos d’Esquadra als instituts continua generant rebuig i mobilització. La CUP Països Catalans ha carregat contra el programa impulsat pel Govern i ha advertit que “l’escola catalana no necessita policies, necessita més professionals de l’educació i més recursos”.

Tal com ja va informar Llibertat.cat, la campanya Desmilitaritzem l’Educació ha exigit la retirada immediata del programa que introdueix la presència permanent d’agents als instituts públics de Catalunya. El col·lectiu denuncia que la mesura s’ha imposat sense transparència ni debat i alerta que suposa un pas més en la normalització de la vigilància dins dels centres educatius.

La crítica s’afegeix a la contestació creixent dins dels centres afectats. A l’Hospitalet de Llobregat, els dos instituts on s’ha començat a aplicar la mesura han fet públic un comunicat de rebuig i han convocat una concentració aquest dilluns 27 d’abril a les 7.30 h davant de l’Institut Eugeni d’Ors. La comunitat educativa reclama la retirada del programa i rebutja la presència policial a les aules.

El debat s’ha intensificat arran d’aquesta iniciativa del Govern, que preveu la incorporació d’agents als centres educatius. Entitats i sectors docents alerten que la mesura contradiu el model pedagògic basat en la resolució educativa dels conflictes i pot generar estigmatització.

Des de la CUP denuncien que es consolida un model basat en el control i la vigilància, mentre es mantenen mancances estructurals com la falta de personal, les ràtios elevades o la manca de recursos per a l’educació inclusiva. Per això, reclamen invertir en equips docents i serveis de suport en lloc de reforçar la presència policial.

La formació independentista adverteix que la conflictivitat pot anar en augment si no es retira el programa, en un context en què cada cop més centres i col·lectius educatius s’hi posicionen en contra.

Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida per denunciar precarietat i manca de reconeixement
  2. La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines respon a la denúncia rebuda per l'alcalde de Sant Martí Vell
  3. Acció antimonàrquica contra la presència militar a lExpojove de Girona
  4. Tortosa acull el 23 dabril una mobilització conjunta per la llengua amb el Correllengua Agermanat i Sant Jordi
  5. El baix relleu del Tibidabo que recorda la proclamació de la República Catalana torna a reivindicar-se com a símbol de memòria
  6. Commemoracions de l'assassinat dels germans Badia
  7. "El català no és una opció, és la nostra manera de ser al món"
  8. La tercera jornada del Correllengua Agermanat culmina a Lleida i Barcelona en un doble clam per la llengua
  9. 80 anys de la 1a conferència del FNC a Dosrius a la casa pairal d'Esteve Albert el 1946
  10. Sant Jordi per la Llengua mobilitzarà cinc ciutats sota el crit És lhora dactuar pel futur del català
