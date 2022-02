Antimilitarisme

La Plataforma Desmilitaritzem l’Educació demana al Parlament la renovació i ampliació dels seus compromisos

El 14 de juliol de 2016 el Parlament de Catalunya aprovava per majoria la Moció 55/XI per la Desmilitarització de Catalunya, una proposta presentada per la Plataforma Desmilitaritzem l’Educació. El text plantejava importants avanços en matèria de Construcció de Pau que s'alineen amb la Llei de Foment de la Pau aprovada en el Parlament català el 2003. La Plataforma Desmilitaritzem l’Educació, després de treballar en una valoració del compliment de la moció des de la seva aprovació i de revisar el text tenint en compte noves anàlisis en relació als nivells de militarització de Catalunya, ha decidit demanar l'ampliació de la moció 55/XI amb tres nous punts.

La decisió prové de que, a pesar que els esforços institucionals per complir amb la moció han estat més que insuficients, la campanya no vol renunciar a continuar pressionant pel compliment de la moció i considera oportú continuar avançant i treballant per transformar la societat cap a espais lliures de violències. Per això, l'ampliació planteja tres punts necessaris per avançar en la construcció de pau a Catalunya. “És important continuar exigint compromisos a les institucions perquè facin avanços significatius en matèria de construcció de pau, i això passa per deixar de normalitzar el militarisme”, apunta Diana Janés, coordinadora de la secretaria de Moviments Socials de la USTEC·STEs (IAC) i membre de Desmilitaritzem l’Educació a Barcelona.

Els punts ampliats aborden qüestions com la coherència de polítiques, amb la finalitat d'evitar que la Generalitat treballi amb proveïdors implicats en la indústria d'armes. Un segon punt de l'ampliació té a veure amb la recent campanya llançada per la plataforma sobre “Centres educatius objectors”, que busca que, en la mesura que sigui possible, el personal extern que fa formacions en escoles i altres espais educatius no vagi armat. L'últim punt proposat fa referència a una polèmica recent relacionada amb què el cos d’Agents Rurals no estigui obligat a anar armat quan realitza vigilància i inspecció, com va proposar recentment la Generalitat.

La plataforma tornarà a demanar ara suport per part dels grups parlamentaris de la Generalitat, buscant reafirmar el compromís dels partits que la van aprovar i el suport als nous punts de la moció ampliada. “La moció contínua sent tan important com quan es va aprovar fa 6 anys, la despesa militar mundial continua augmentant, les tensions entre els membres de l'OTAN i Rússia segueixen presents i les persones desplaçades per la violència no deixen d'augmentar, es fa necessari actuar a nivell local per a qüestionar les polítiques militaristes i adquirir compromisos reals”, assenyala Jaume Añé de Desmilitaritzem l’Educació a Lleida.

Proposta d’ampliació:

Aplicar mesures per establir criteris de selecció negatius per assegurar-se que cap productor d’armes o finançador d’armament sigui proveïdor de serveis financers de l’administració. Al mateix temps, introduir proveïdors financers que formin part de l’ecosistema de les finances ètiques.

Establir un protocol per tal de que les diverses formacions i tallers que s’imparteixen a les escoles siguin realitzades per part d’organitzacions civils, prescindint de cossos i agents armats (exèrcit, policia) sempre que sigui possible. I que, en cas d'impossibilitat, els agents d'aquests cossos que imparteixin les formacions i tallers no accedeixin al centre educatiu amb cap arma.