La Plataforma Desmilitaritzem l’Educació irromp un any més el Saló de l’Ensenyament

Un any mes (i des del 2008), membres de la plataforma Desmilitaritzem l’Educació van protestar dimecres passat per la militarització del Saló de l’Ensenyament que compta amb la presència d'una exposició de l'Exèrcit espanyol. Els manifestants portaven pancartes en què es llegia 'Fora l'Exèrcit de l'escola', 'No és formació, és reclutament', 'L'Exèrcit és masclista i patriarcal', 'Més de 750 docents ferides' i 'Més de 4.300 alumnes assassinades'.

La Plataforma ha visualitzat de forma simbòlica una acció, on alguns dels seus membres s'han ficat al llit a terra amb samarretes tacades de vermell per fer veure que són persones mortes en els conflictes armats.

Durant aquesta acció, s'ha llegit el manifest de la plataforma en què insistien que el Saló de l'Ensenyament és un «espai que no correspon» a l'Exèrcit , i han insistit que els cossos militars no han d'estar en espais educatius ni de lleure.

A més, han recordat que des de l'inici de la guerra a Gaza hi ha hagut més de 30.000 víctimes mortals civils, avisen que «el militarisme aboca a la destrucció de patiment i mort» i han criticat Fira de Barcelona per acollir aquest estand.

També han criticat la «connivència i inacció» d'aquesta Generalitat davant de les mocions contra la presència militar en àmbits educatius, i consideren que la violència només genera més violència i que no ha de ser present en àmbits educatius com aquesta fira.