Desmilitaritzem lEducació exigeix retirar la presència policial als instituts

La campanya denuncia una “deriva autoritària” i reclama reforçar els centres amb recursos educatius, no amb vigilància

24/04/2026 Drets i Llibertats

Desmilitaritzem l’Educació ha exigit la retirada immediata del programa del Govern que introdueix la presència permanent d’agents dels Mossos d’Esquadra en instituts públics de Catalunya. El col·lectiu denuncia que la mesura s’ha imposat sense transparència ni debat i alerta que suposa un pas més en la normalització de la vigilància dins dels centres educatius.

Segons la plataforma, la iniciativa arriba en un moment en què el sistema educatiu arrossega mancances estructurals —com la falta de personal, les ràtios elevades o la manca de recursos per a l’educació inclusiva— i desvia el focus de les necessitats reals dels centres.

Desmilitaritzem l’Educació adverteix que la presència policial contradiu el model pedagògic basat en la resolució positiva de conflictes i vulnera el marc normatiu vigent, com el Decret 175/2022. També alerta que la participació d’agents en espais interns, com les comissions de convivència, pot posar en risc la privacitat de l’alumnat i generar situacions d’estigmatització.

A més, la campanya denuncia que aquest programa pilot vulnera l’autonomia dels centres i debilita els espais de decisió democràtica de la comunitat educativa, com els claustres o els consells escolars.

El col·lectiu, que agrupa més de 100 entitats, sindicats docents i organitzacions de famílies, critica el que considera una “deriva autoritària” basada en la vigilància i el càstig, i reclama al Departament d’Educació que destini els recursos a reforçar equips psicopedagògics, socials i sanitaris, així com a millorar les condicions del professorat.

Finalment, fa una crida a la comunitat educativa a posicionar-se i a expressar el rebuig al programa en tots els espais de participació.

“Els centres educatius han de ser espais de convivència, no de control. Educació i ús de la força no són compatibles”, conclou el manifest.

