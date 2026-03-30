Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

Gràcia torna a alçar la veu contra la impunitat del franquisme amb una nova concentració

Tortures
La protesta d’aquest dilluns posarà el focus en les tortures a les germanes Serra a Via Laietana i reclamarà veritat, justícia i reparació

30/03/2026 Drets i Llibertats

La plaça de la Vila de Gràcia acollirà aquest dilluns 30 de març, a les 20.00 h, una nova concentració convocada pel col·lectiu Gràcia Llibertat per denunciar la persistència de la impunitat dels crims del franquisme i exigir responsabilitats.

La mobilització, que forma part de les concentracions setmanals que es duen a terme cada dilluns, posarà enguany el focus en el cas de les germanes Serra i les tortures que van patir a la comissaria de Via Laietana, un espai assenyalat per nombroses denúncies de repressió durant la dictadura i els primers anys de la Transició.

Sota el lema “Llibertat” i amb la participació del col·lectiu Dones Gràcia República, l’acte vol denunciar la manca de depuració de responsabilitats i la continuïtat d’estructures heretades del règim franquista, així com reivindicar el dret de les víctimes a la veritat, la justícia i la reparació.

Els organitzadors recorden que, malgrat el pas dels anys, molts dels casos de tortura i vulneracions de drets humans no han estat investigats ni jutjats, i alerten que aquesta situació contribueix a perpetuar una cultura d’impunitat.

Les concentracions de Gràcia Llibertat, que ja acumulen vuit anys de trajectòria, s’han consolidat com un espai de memòria activa i denúncia al barri, mantenint viva una reivindicació que connecta passat i present.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid