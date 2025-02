'El Inhumano' de 'La infiltrada', assenyalat per tortures a Via Laietana i a Gipuzkoa

El diari digital basc Naiz informa que el recorregut d'aquest policia espanyol nascut a Logronyo el 1952 i ja jubilat ha deixat molts rastres a la premsa, butlletins oficials i també documents judicials. Va ingressar a la Policia encara en el franquisme, el 1974. Va ser sis anys després quan tres independentistes catalans el van denunciar per tortures amb quatre agents espanyols més. El van identificar en una roda de reconeixement ordenada pel jutjat.

Es tractava dels militants de l'Exèrcit Popular Català (EPOCA) Xavier Barberà, Antoni Massagué i Ferran Jabardo. Havien estat detinguts el 1980 acusats de realitzat l'acció contra l'industrial José María Bultó ocorregut tres anys abans. Van denunciar haver estat torturats per forçar les seves autoinculpacions, a la comissaria de Via Laietana. La seva declaració a comissaria no va ser ratificada al passar davant del jutge de l'Audiència Nacional.

El procés judicial obert en un jutjat de Barcelona va donar peu a l'esmentada identificació de 'El Inhumano'. La instrucció va ser duta a terme pels jutges Angels Vivas i Carlos Bueren (que per cert després va fer carrera a l'Audiència Nacional mostrant-se molt proper a la Guàrdia Civil). Tot i que finalment no hi va haver judici per les tortures, els tres detinguts van perseverar en la denúncia i després d'esgotar el periple judicial espanyol van elevar el cas fins al Tribunal Europeu de Drets Humans. El 1987, i per primera vegada, l'Estat espanyol va haver de comparèixer a Estrasburg, acusat de diverses vulneracions del Conveni Europeu.

Europa va donar la raó als independentistes catalans condemnats respecte a l'al·legació que no havien tingut un judici just al tribunal especial espanyol. De fet, una vegada repetida la vista oral van acabar sent absolts el 1993 per l'Audiència Nacional, la mateixa que els havia condemnat onze anys abans. Un cop eliminada l'autoinculpació forçada, es va determinar que no hi havia proves suficients en contra.

L'article de Naiz segueix explicant les activitats de "El inhumano" al País Basc.