La iniciativa Sant Jordi per la Llengua ha anunciat la convocatòria de mobilitzacions simultànies arreu del Principat aquest 23 d’abril amb l’objectiu d’activar la ciutadania davant la situació d’emergència lingüística que viu el català. L’anunci s’ha fet aquest dilluns a Barcelona, en una roda de premsa a l’estàtua del drac de ferro de Sants, amb el suport de més de 30 entitats socials, sindicals i culturals.
“Aquest Sant Jordi tornem a sortir al carrer en defensa de la llengua, en un moment especialment crític”, han advertit els portaveus, que han alertat que l’ús habitual del català continua reculant i perd presència en molts espais de la vida quotidiana.
Més consciència davant el retrocés
Tot i aquest retrocés, els impulsors han destacat un augment de la consciència social: “Ha crescut la consciència que la llengua està en perill i que cal defensar-la”. En aquest sentit, han reivindicat el català com “el pilar que construeix la nació catalana” i han denunciat que l’Estat espanyol “pretén esborrar-la des de fa més de 300 anys”.
Aquesta presa de consciència ja s’ha començat a traduir en mobilització. L’any passat, més de 15.000 persones van omplir els carrers de Barcelona i Girona, recuperant la mobilització històrica de Sant Jordi de 1985. També han destacat iniciatives com el Correllengua universitari i el Correllengua Agermanat, que del 19 d’abril recorrerà els Països Catalans amb la flama de la llengua, reivindicant la unitat lingüística i territorial.
Canvi d’actitud: “sense autoodi ni acomplexament”
La iniciativa posa l’accent en la necessitat d’un canvi d’actitud col·lectiva:
“Cal mantenir el català sense autoodi ni acomplexament i utilitzar-lo amb normalitat i confiança en tots els àmbits de la vida”.
Els portaveus han fet una crida a passar a l’acció davant les discriminacions lingüístiques:
“La catalanofòbia puja i cal denunciar-la per fer-la visible”.
També han remarcat la importància d’enfortir el teixit comunitari:
“Cal organitzar-nos en el dia a dia i fer créixer espais associatius, culturals i socials on el català sigui llengua de trobada i de comunitat”.
Contra la folklorització de la diada
Els impulsors han denunciat que Sant Jordi està sent progressivament buidat de contingut reivindicatiu:
“No acceptarem que Sant Jordi es converteixi només en una postal a gust dels turistes”.
Segons han afirmat, la diada s’està folkloritzant i perdent el seu component nacional i combatiu:
“És una festa buida del contingut reivindicatiu que històricament havia tingut”.
Polítiques lingüístiques insuficients
Les entitats impulsores han advertit que la situació del català no es revertirà amb gestos simbòlics i han reclamat polítiques públiques ambicioses: més recursos, millor legislació i capacitat sancionadora efectiva.
“El català ha de ser imprescindible per viure als Països Catalans, però això només serà possible si es garanteixen les condicions materials per aprendre’l i utilitzar-lo”, han subratllat.
Entre les mesures proposades destaquen:
- més cursos de català accessibles
- una immersió lingüística real a l’escola
- habitatge digne i assequible
- condicions laborals dignes
Segons han remarcat, la defensa de la llengua és també una qüestió social i de cohesió: “La llengua no es defensa només amb lleis sinó també amb comunitat i organització”.
Mobilitzacions simultànies arreu del país
La convocatòria d’enguany fa un salt endavant i s’estén a diversos punts del territori amb mobilitzacions simultànies:
- Barcelona – 19 h, plaça Universitat fins al Mercat del Born (acte final)
- Girona – 19 h, davant de Correus
- Reus – 19 h, carrer Salvador Espriu
- Tortosa – 19.30 h, plaça del Carrilet (coincidint amb l’arribada de la flama del Correllengua Agermanat)
- Manresa – 19 h, plaça Neus Català
- Igualada – 19.30 h, plaça de Cal Font
“Volem que aquest Sant Jordi esdevingui una mobilització nacional amb carrers i places plenes arreu del país”, han afirmat.
Reivindicacions a institucions i agents socials
La iniciativa també ha presentat un conjunt de mesures dirigides a institucions i agents socials. Entre altres, reclamen a la Generalitat garantir l’ús del català en els serveis públics, als ajuntaments impulsar polítiques lingüístiques locals i als sindicats incorporar la llengua com a dret laboral dins dels plans de formació.
“Si la llengua avança, avança tot un poble”, han conclòs.
Amb el lema “Per Sant Jordi: llibre, rosa i mani”, la iniciativa fa una crida a la participació massiva i a convertir la diada en un punt d’inflexió en la defensa del català.