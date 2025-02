centre de Memòria i d'interpretació

“fora la policia de Via Laietana”

Com cada primer i tercer dimarts de mes, aquest vespre hi ha hagut una nova concentració davant de la Comissaria de Via Laietana i ja van 69 per exigir que es converteixi en un centre de Memòria i d'interpretació.

Aquest vespre, ha parlat Isona Passola, qui ha manifestat quel'Ateneu se suma al manifest que demana que es tanqui la camissaria i converteixi en un centre de memòria. Com ho va fer també abans de les festes de Nadal, David Monovis en nom de CIEMEN. També participat a concentració, Pablo Morales, que va ser detingut amb només 18 anys. Havia militat a Comissions Obreres i a les Joventuts Comunistes d'Espanya,

⭕️ L'Associació s'ha adherit al manifest de #ViaLaietana43 per exigir que la Prefectura de Policia sigui un Centre d'Interpretació i Memòria i perquè hi hagi un reconeixement sincer i reparador a les víctimes.



Ahir, vam assistir a la concentració que s'organitza cada mes. pic.twitter.com/yBV1lK5WNz

Tenim el dret a la veritat, justícia, reparació i a la no repetició. I per això, ens cal memòria.



Des d'@elciemen ens sumem a la petició de tancar la comissaria de #ViaLaietana43, traspassar l'edifici a la Generalitat i obrir un centre de memòria i interpretació de la tortura. pic.twitter.com/f8tz4cctpv — David Minoves (@davidminoves) December 18, 2024

— Associació Antic Gremi Revenedors, 1447 (@revenedors) December 18, 2024