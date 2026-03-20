Vist per sentència el judici de la peça Sitjas Motor del cas Mercuri a lAudiència de Barcelona

L’Audiència Provincial de Barcelona ha deixat vist per sentència el judici de la peça 21 del cas Mercuri, coneguda com a Sitjas Motor, després de la sessió final celebrada aquest 17 de març amb les conclusions de les parts. En el procés s’han jutjat presumptes delictes de falsedat documental, tràfic d’influències i prevaricació vinculats a unes obres irregulars en un concessionari de vehicles de Sabadell.
Els fets es remunten al 2009, quan el local de Sitjas Motor SL va ampliar-se sense llicència i amb pagaments en negre. Dos anys més tard, una inspecció municipal va detectar les irregularitats. Segons la investigació, el propietari Antoni Sitjas va recórrer al constructor Melquíades Garrido per evitar el pagament de l’impost corresponent, i aquest hauria organitzat una trama per obtenir una factura falsa que simulés que les obres s’havien fet el 2011.
Durant el judici, diversos acusats, entre ells Sitjas, Garrido i altres implicats, han reconegut la falsificació documental amb l’objectiu d’eludir impostos i ocultar les irregularitats de l’obra. També ha quedat acreditat el paper de Garrido en les gestions amb responsables municipals per validar la documentació falsa, fet que sustenta les acusacions per tràfic d’influències.
La causa també afecta càrrecs polítics i tècnics de l’Ajuntament de Sabadell de l’època, que haurien acceptat la factura fraudulenta i tancat l’expedient, motiu pel qual estan acusats de prevaricació. El cas torna a evidenciar el funcionament de la trama Mercuri, marcada —segons les acusacions— per l’ús de les institucions públiques en benefici d’interessos privats vinculats a l’entorn de l’exalcalde Manuel Bustos.
El Ministeri Fiscal, amb l’adhesió de l’Ajuntament de Sabadell i de l’acusació popular exercida per la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, ha sol·licitat penes que van des de multes i mesos de presó per als delictes de falsedat documental fins a penes d’un any de presó i inhabilitació per a diversos exresponsables municipals per tràfic d’influències, així com inhabilitacions per prevaricació en el cas de funcionaris.