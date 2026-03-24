Tres militants de lEsquerra Independentista detinguts a Osona en una acció contra el model de grans distribuïdores

Tres militants de l’Esquerra Independentista, vinculats a les organitzacions ARRAN i Endavant, han estat detinguts aquesta matinada a Osona en el marc d’una acció de denúncia contra el model de grans distribuïdores alimentàries.
Segons han explicat fonts de l’organització, l’acció tenia com a objectiu assenyalar el paper de grans cadenes de supermercats com Mercadona en un sistema que, denuncien, “ofega la pagesia i concentra el poder en mans de grans corporacions”. En aquest sentit, critiquen que aquest model imposa preus baixos a les productores, expulsa la petita pagesia del territori i converteix l’alimentació en un negoci altament centralitzat.
Les mateixes fonts apunten que moltes pageses es veuen obligades a vendre per sota del cost de producció o a abandonar l’activitat, mentre les grans superfícies acumulen beneficis. Alerten que aquesta dinàmica comporta la desaparició progressiva de la pagesia i un augment de la dependència d’un sistema alimentari globalitzat.
Aquestes denúncies s’emmarquen en un context de mobilització del sector agrari en els darrers mesos, amb reivindicacions com la revisió d’acords comercials internacionals, com el de Mercosur, i la demanda de condicions dignes per a la pagesia.
Pel que fa a les detencions, les organitzacions denuncien que responen a una “estratègia repressiva” davant accions de protesta que qüestionen els interessos de les grans distribuïdores. Consideren que l’actuació policial forma part d’un patró més ampli de vigilància i criminalització de l’activisme polític i social.
Els fets han tingut lloc a Manlleu, on en els darrers mesos s’ha incrementat la presència policial. Diversos col·lectius han denunciat episodis de caràcter racista vinculats al desplegament del pla KANPAI, així com situacions de pressió sobre espais associatius com el Casal Popular Boira Baixa.
De moment, no han transcendit més detalls sobre la situació dels detinguts ni sobre els càrrecs concrets que se’ls imputen.