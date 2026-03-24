Tres militants de lEsquerra Independentista detinguts a Osona en una acció contra el model de grans distribuïdores

Tres militants de lEsquerra Independentista detinguts a Osona en una acció contra el model de grans distribuïdores

24/03/2026

Tres militants de l’Esquerra Independentista, vinculats a les organitzacions ARRAN i Endavant, han estat detinguts aquesta matinada a Osona en el marc d’una acció de denúncia contra el model de grans distribuïdores alimentàries.

Segons han explicat fonts de l’organització, l’acció tenia com a objectiu assenyalar el paper de grans cadenes de supermercats com Mercadona en un sistema que, denuncien, “ofega la pagesia i concentra el poder en mans de grans corporacions”. En aquest sentit, critiquen que aquest model imposa preus baixos a les productores, expulsa la petita pagesia del territori i converteix l’alimentació en un negoci altament centralitzat.

Les mateixes fonts apunten que moltes pageses es veuen obligades a vendre per sota del cost de producció o a abandonar l’activitat, mentre les grans superfícies acumulen beneficis. Alerten que aquesta dinàmica comporta la desaparició progressiva de la pagesia i un augment de la dependència d’un sistema alimentari globalitzat.

Aquestes denúncies s’emmarquen en un context de mobilització del sector agrari en els darrers mesos, amb reivindicacions com la revisió d’acords comercials internacionals, com el de Mercosur, i la demanda de condicions dignes per a la pagesia.

Pel que fa a les detencions, les organitzacions denuncien que responen a una “estratègia repressiva” davant accions de protesta que qüestionen els interessos de les grans distribuïdores. Consideren que l’actuació policial forma part d’un patró més ampli de vigilància i criminalització de l’activisme polític i social.

Els fets han tingut lloc a Manlleu, on en els darrers mesos s’ha incrementat la presència policial. Diversos col·lectius han denunciat episodis de caràcter racista vinculats al desplegament del pla KANPAI, així com situacions de pressió sobre espais associatius com el Casal Popular Boira Baixa.

De moment, no han transcendit més detalls sobre la situació dels detinguts ni sobre els càrrecs concrets que se’ls imputen.

Les més llegides Les més votades
  1. Presentació a lAteneu Barcelonès del llibre "La revolució pendent", sobre la memòria del PSAN-Provisional
  2. La paraula que va trencar el silenci
  3. La placa dedicada al creador de lEstelada a Barcelona desapareguda des de lany 2018 apareix finalment a Wallapop
  4. El batlle de Sant Martí Vell sapuja el sou amb el vot contrari de Som Poble  CUP
  5. La màfia castellana
  6. Dos agents de la Guàrdia Civil, a judici per vexar un ciutadà per parlar català a laeroport del Prat
  7. El SEPC convoca vaga estudiantil el 20 de març en suport a les reivindicacions docents
  8. La vaga docent arrenca amb talls viaris, mobilitzacions a Barcelona i una setmana de protestes fins divendres
  9. Vist per sentència el judici de la peça Sitjas Motor del cas Mercuri a lAudiència de Barcelona
  10. Acte a l'Ateneu Barcelonès sobre la persecució judicial de l'independentisme
