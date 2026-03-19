Presentació a lAteneu Barcelonès del llibre "La revolució pendent", sobre la memòria del PSAN-Provisional

Independentisme combatiu
Presentació a lAteneu Barcelonès del llibre "La revolució pendent", sobre la memòria del PSAN-Provisional

L’acte comptarà amb la participació dels autors Blanca Serra i Puig i Carles Benítez i Baudés, així com de Julià de Jòdar i Muñoz, escriptor, i Fermí Rubiralta i Casas, historiador. La presentació anirà a càrrec de Carme Travesset, exmilitant del PSAN-P.

19/03/2026 Llibres

L’Ateneu Barcelonès acollirà aquest dimecres 25 de març, a les 18.30 h, la presentació del llibre La revolució pendent. Història i memòria del PSAN-Provisional, una obra que recupera, des d’una mirada militant, l’experiència del PSAN-P (1974–1978) i la situa en els darrers anys del franquisme i els primers del postfranquisme.

El llibre parteix de la voluntat d’oferir una mirada retrospectiva sobre aquest període des de la perspectiva de l’independentisme d’esquerres, especialment del PSAN-Provisional, i alhora connectar aquella experiència amb el present, fins al Primer d’Octubre de 2017. En aquest sentit, qüestiona la Transició presentada com a modèlica i la situa com un procés construït sobre la continuïtat del règim, denunciant el reformisme, el pacte amb les elits pre i postfranquistes i el desmantellament de les possibilitats de ruptura real.

L’obra ret homenatge a la militància que, des de la clandestinitat, va impulsar una línia política rupturista contra la restauració borbònica i el model autonòmic consolidat després de la Constitució de 1978. Així mateix, defensa que el PSAN-Provisional va desenvolupar una anàlisi pròpia i una estratègia d’alliberament nacional i social dels Països Catalans, enfront del pacte reformista dominant.

El llibre analitza també els diferents fronts de lluita de l’organització —juvenil, cultural, internacional i polític—, així com la seva producció teòrica i la seva activitat militant en un context marcat per la repressió. A partir de fonts documentals, publicacions com Lluita i diversos estudis i memòries, l’obra vol recuperar aquest bagatge polític i ideològic i reivindicar el paper sovint menystingut del PSAN-Provisional dins la història de l’independentisme combatiu.

En aquesta línia, el volum fixa els fonaments de l’estratègia independentista que prendrà cos a partir de 1979 i durant els anys vuitanta —i més enllà— en un eix estratègic configurat amb pels Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC), Independentistes dels Països Catalans (IPC), Terra Lliure i el Moviment de Defensa de la Terra (MDT). Un espai que també s'ha definit com a independentisme combatiu o Moviment Català d’Alliberament Nacional (MCAN), i sosté que episodis com l’1 i 3 d’Octubre de 2017 són hereus d’aquest llarg procés de lluita sostinguda en el temps.

