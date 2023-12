Incompliment de les mocions

El veïnat de Blanes canvia el nom de l'avinguda “del Rei Joan Carles I” pel “Avinguda de la República”

L’Ateneu Popular Sa Fera Ferotge de Blanes reclama que es compleixin les mocions aprovades pel ple municipal el 2018 i el 2020 on es va decidir que l’avinguda que s’anomenava “del Rei Joan Carles I” es digui “Avinguda de la República” i, per tant, reclamem que es canviïn les plaques al llarg de l’avinguda fent efectiva la decisió del plenari.

Diverses plaques de l’avinguda en qüestió, la més llarga de Blanes, han aparegut avui, vigília del Dia de la Constitució espanyola del 78, amb adhesius on es veu el nom que realment té el carrer segons la llei: “Avinguda de la República”, ja que així ho ha aprovat el Ple de l'Ajuntament de Blanes en dues mocions el març de 2018 i el juliol de l'any 2020. El 2018 va ser mentre governava Mario Ros, quan formava part del Partit Socialista de Catalunya i el 2020 quan era alcalde Àngel Canosa per Esquerra Republicana de Catalunya. A ambdues mocions es va acordar que es canviaria el nom de “Avinguda del Rei Joan Carles I” pel de “Avinguda de la República”. Des de l’Ateneu no comprenem com tants anys després de les mocions encara no s’ha fet efectiva la decisió del Ple municipal.

L’Ateneu Popular Sa Fera Ferotge de Blanes ha volgut que aquesta acció reivindicativa coincideixi amb el dia de la Constitució espanyola del 78 per denunciar també que aquesta constitució no fa efectius la majoria de drets socials més importants com el Dret a l’Habitatge i el Dret a la Participació Política. I a la vegada denunciem que la Constitució espanyola del 78 és un instrument que ha permès la continuació d’una institució antidemocràtica espanyola més pròpia de l’època feudal, com és la Casa Real.

* Publicació del mateix Ajuntament de Blanes a la seva pàgina web el 31 de juliol de 2020:

“Un dels temes aprovats aquest passat dijous al vespre al ple municipal del mes de juliol celebrat per l’Ajuntament de Blanes és retirar tots els reconeixements que hi ha en aquesta població respecte al rei emèrit.”:

https://www.blanes.cat/imob/2020-07-31-ple

* Notícia publicada el 2018 per El Punt Avui:

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/1366064-proposen-treure-el-nom-de-joan-carles-i-d-una-via-de-blanes.html?ItemId=27

* Notícia publicada el 31/7/2020 pel Diari de Girona:

https://www.google.com/amp/s/www.diaridegirona.cat/selva/2020/07/31/blanes-canviara-nom-l-avinguda-48697278.amp.html

* Notícia publicada el 31/7/2020 per El Punt Avui:

https://www.elpuntavui.cat/territori/article/1828722-desbateig-de-l-avinguda-joan-carles-i-de-blanes-a-la-vista.htm