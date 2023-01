Català

La CUP Nord-Oriental presenta la seva proposta política en defensa del català a Blanes

La presentació política sobre llengua “Garantim el Català” es va celebrar a la Sala de Plens de l’ajuntament amb la col·laboració de la CUP Blanes aquest diumenge passat.

L'acte fou presentat per Carles Estríngana, que encapçalarà la candidatura de la CUP a Blanes en les properes eleccions municipals, i va comptar amb la participació del diputat per la CUP al Parlament de Catalunya Carles Riera, David Gómez i M. Àngels Esteban, els dos membres de la CUP de Blanes. L’objectiu és exposar la situació actual del català, les causes que han generat la devallada en el seu ús social i plantejar accions des del municipis per revertir ja aquesta situació. Segons la formació, es tracta d’una situació urgent que ens hem de plantejar com a país per no perdre la nostra identitat i sobretot, la nostra cohesió social com a nació.

Carles Riera va exposar que “durant les últimes dècades hi ha hagut una important negligència des de la institucions per garantir l’ús del català als centres educatius” i va afegir que “tant Junts com el PSC i ERC han comprat el marc de Ciutadans”. David Gómez per la seva banda va explicar en termes històrics la persecució sistèmica d’acabar amb el català per part de l’estat espanyol i segons paraules seves "A Catalunya, el català com a llengua vehicular d'ensenyament no està blindada a secundària i a l'FP, depèn de cada docent fer-la servir i no hi ha cap mecanisme de control que ho garanteixi.". En acabar, la M. Àngels Esteban va exposar les propostes de la CUP per revertir la situació i fomentar l’ús del català a Blanes. Una de les possibles propostes és la creació de la regidoria pel foment del català, la qual controli i avaluï les actuacions de la resta de regidories en matèria de llengua, entre altres.

Els participants van encetar un debat final, acabant l’acte amb un vermut amb tots els assistients.