Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Res-pública Educació

Els sindicats criden a la mobilització davant el trencament de la negociació amb Educació

Ensenyament
Els sindicats criden a la mobilització davant el trencament de la negociació amb Educació

Les organitzacions sindicals del sector educatiu han fet una crida unitària a la mobilització aquest dissabte 24 de gener, a les 11.30 h, a l’Arc de Triomf de Barcelona, sota el lema “Sense propostes no hi ha mesa. Sense fets no hi ha negociació”, després de denunciar el trencament de la negociació amb el Departament d’Educació per la manca d’una proposta salarial.

22/01/2026 Educació

Els sindicats denuncien que el Departament ha incomplert el compromís explícit de portar una proposta retributiva a la tercera mesa negociadora, prevista per al 22 de gener. No hi ha cap proposta sobre la taula, fet que, segons afirmen, deixa la negociació bloquejada i sense contingut real.

Aquest mateix matí, en conversa amb responsables del Departament, se’ls ha traslladat que la proposta salarial encara s’està elaborant i que no ha arribat a temps per a la mesa prevista. Malgrat això, Educació nega que la situació suposi un trencament de la negociació i proposa una mesa alternativa centrada en la desburocratització.

Des de les organitzacions sindicals rebutgen aquesta proposta i adverteixen que no acceptaran reunions buides, sense documents ni compromisos clars. Tot i afirmar que volen abordar la desburocratització, deixen clar que això només és possible amb propostes concretes sobre la taula. En aquest sentit, recorden que ja estan treballant propostes pròpies sobre ràtios, plantilles, democràcia als centres i currículums, més enllà de la burocratització.

Els sindicats subratllen que hi havia un calendari pactat, una mesa prevista i un compromís concret que no s’ha respectat. Per això, insisteixen que sense proposta salarial no hi ha negociació i anuncien que no participaran en cap nova mesa que no presenti contingut real, documents i un calendari clar.

Consideren que el Departament “no ha fet els deures” i que aquesta actitud suposa una falta de respecte al conjunt del personal educatiu. Davant d’aquest escenari, afirmen que només la pressió i la mobilització poden forçar un canvi real.

La crida a la mobilització està impulsada pels sindicats presents a la Taula de negociació: USTEC·STEs (IAC), Professors de Secundària (aspepc·sps), CCOO Educació, CGT Ensenyament i UGT Serveis Públics – Educació.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Judici contra un llogater per convertir casa seva en un coliving
  2. Manifestació a Barcelona: "Prou agressions imperialistes. Ni a Veneçuela ni enlloc"
  3. "Defensem el Tren de lEmpordà" engega una campanya de signatures contra el trasllat de lestació de Figueres
  4. Som PobleCUP denuncia que lalcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació prèvia de la visita de la família reial
  5. Meridiana Resisteix arriba als 2.000 dies de lluita al carrer per la independència
  6. Mirar el món sense oblidar casa nostra
  7. LAssemblea per Cadaqués-CUP demana la dimissió de lalcaldessa per mentir sobre el pas de camions pel Cap de Creus i per presumptes HUT il·legals
  8. Declara a Manresa lactivista independentista investigat per les protestes contra Felipe VI a Montserrat
  9. Guanyem Girona impulsa un cicle dactes per explicar la feina que està fent i el model de ciutat que volen consolidar
  10. LANC denuncia un procediment sancionador dInterior per la protesta contra el rei espanyol a Montserrat
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid