Els sindicats criden a la mobilització davant el trencament de la negociació amb Educació

Els sindicats denuncien que el Departament ha incomplert el compromís explícit de portar una proposta retributiva a la tercera mesa negociadora, prevista per al 22 de gener. No hi ha cap proposta sobre la taula, fet que, segons afirmen, deixa la negociació bloquejada i sense contingut real.
Aquest mateix matí, en conversa amb responsables del Departament, se’ls ha traslladat que la proposta salarial encara s’està elaborant i que no ha arribat a temps per a la mesa prevista. Malgrat això, Educació nega que la situació suposi un trencament de la negociació i proposa una mesa alternativa centrada en la desburocratització.
Des de les organitzacions sindicals rebutgen aquesta proposta i adverteixen que no acceptaran reunions buides, sense documents ni compromisos clars. Tot i afirmar que volen abordar la desburocratització, deixen clar que això només és possible amb propostes concretes sobre la taula. En aquest sentit, recorden que ja estan treballant propostes pròpies sobre ràtios, plantilles, democràcia als centres i currículums, més enllà de la burocratització.
Els sindicats subratllen que hi havia un calendari pactat, una mesa prevista i un compromís concret que no s’ha respectat. Per això, insisteixen que sense proposta salarial no hi ha negociació i anuncien que no participaran en cap nova mesa que no presenti contingut real, documents i un calendari clar.
Consideren que el Departament “no ha fet els deures” i que aquesta actitud suposa una falta de respecte al conjunt del personal educatiu. Davant d’aquest escenari, afirmen que només la pressió i la mobilització poden forçar un canvi real.
La crida a la mobilització està impulsada pels sindicats presents a la Taula de negociació: USTEC·STEs (IAC), Professors de Secundària (aspepc·sps), CCOO Educació, CGT Ensenyament i UGT Serveis Públics – Educació.