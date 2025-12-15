LASM crida a manifestar-se el 30 de desembre contra el colonialisme espanyol

L'ASM participarà a la manifestació amb el triple lema ‘Volem comandar a ca nostra – Espanya no té remei – Independència’, per denunciar que Espanya ens tracta com una colònia a explotar i espoliar des de fa tres segles, tant si hi ha dictadures, repúbliques o monarquies, i sigui quin sigui el color polític del govern espanyol de torn. Recordem que l'espoli reconegut a les balances fiscals del Ministerio de Hacienda és del 14,2% del PIB balear, que per a l’any 2024 va suposar 6.332 milions d’euros que se'n van anar a Madrid per no tornar. Aquesta sagnia criminal del nostre esforç productiu té uns efectes letals sobre els serveis públics (sanitat, ensenyament, transport públic, habitatge social, medi ambient, etc.), que podem tocar amb les mans cada dia i justifica sobradament la coneguda frase de ‘Madrid ens mata’.
El tracte colonial també suposa un etnocidi en tota regla, mitjançant la desprotecció de la llengua pròpia, l'obligatorietat d’acatar la llengua castellana, el tsunami de mitjans audiovisuals en espanyol i la bomba demogràfica de nouvinguts hispanoparlants, potenciada per la legislació estatal.
Per tot plegat, l'ASM convida el poble mallorquí a sortir al carrer el proper 30 de desembre per reclamar que els nostres polítics abandonin la quimera de voler reformar Espanya, o de millorar la nostra qualitat de vida i salvar la llengua i cultura pròpies amb les migrades competències que Madrid ens ha cedit, el pressupost raquític que ens queda després de l'espoli fiscal i la tirania a què ens sotmet el colonialisme espanyol.
