Ha mort Joan Rocamora, militant independentista i un dels fundadors de Llibertat.cat

En joan va iniciar la seva militància a la Coordinadora de Col·lectius independentistes. Més tard va formar part del Moviment de Defensa de la Terra (MDT) des dels seus inicis l’any 1984. Va ser el primer detingut de la ràtzia orquestrada per l’Estat espanyol i executada pel jutge Baltasar Garzón (1992) contra l’independentisme català acusat de pertànyer a Terra Lliure. Torturat a les dependències de la Guàrdia Civil i empresonat fins l’any 1996.

També va formar part del Casal Independentista de Sants, Jaume Compte i de l’Ateneu la Torna. Més tard va fundar la CUP de Cerdanyola i va militar a l’MDT, ja convertit en partit. Va impulsar Cerdanyola Decideix! (Consulta 9-N) i dins del nucli de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i dels Comitès de Defensa del Referèndum (CDR) en l’organització del 1r d’Octubre de 2017. També va formar part de Poble Lliure i de la Intersindical-CSC, d’on va ser expulsat amb 14 companys més per haver mogut un text de solidaritat amb una companya assetjada.

En Joan era llicenciat en Filologia Catalana (2001) i posteriorment doctor en Literatura catalana i arts escèniques (2021).

Ha estat una de les ànimes més importants d’aquest portal, on ha expressat el seu pensament crític i el seu humanisme en nombrosos articles. Alguns dels seus articles, escollits per una colla de companys d’en Joan, estan reflectits en el llibre “Escrits en llibertat”, que va aparèixer al final d’aquest estiu. No només això, sinó que ha mantingut viva la memòria de les persones que han fet possible que la notra nació es mantingui alçada contra el colonialisme francès i espanyol.

Mantindrem viu el teu llegat de generositat i compromís per no defallir mai davant de les adversitats amb un pensament crític ple d'humanisme per continuar el combat assolir la plena llibertat com a poble en una Terra Lliure

Divisa

L'Estel d'esguard

i el d'una senyera,

la guerra i l'amar:

la sal de la terra.

Al llavi una flor

i l'espasa ferma

Joan Salvat-Papasseit