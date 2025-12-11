El dictamen pericial dels camins públics de Badalona confirma la titularitat pública de la majoria de corriols

El passat dimarts, 2 de desembre, el local de la Federació d’Associacions Veïnals de Badalona (FAVB) va acollir una reunió oberta per presentar els resultats del dictamen pericial aportat al procés judicial obert contra l’Ajuntament de Badalona. L’acte, convocat per Ecologistes en Acció amb el suport de la FAVB i diverses entitats veïnals i excursionistes, va omplir la sala i va posar de manifest la forta preocupació ciutadana per la defensa del patrimoni caminer.
Un dictamen pericial que desmunta l’argumentació municipal
La prova pericial —finançada gràcies a una exitosa campanya de micromecenatge a la plataforma Goteo— aporta una conclusió clau: la majoria dels camins analitzats són de titularitat pública per ús immemorial, malgrat que l’Ajuntament els ha exclòs de l’Inventari de Camins Públics.
Aquesta constatació és especialment rellevant, ja que el consistori havia argumentat que no podia inventariar aquests camins perquè no disposava de documents de propietat. El dictamen demostra que aquest criteri és incorrecte i que la titularitat d’un camí es determina principalment per l’ús públic continuat al llarg del temps, no per escriptures de compravenda.
Un inventari incomplet i una segona demanda judicial
Durant la reunió, Josep Hurtado, coordinador de l’Àrea Jurídica d’Ecologistes en Acció, va recordar que la primera demanda presentada el 2021 reclamava a l’Ajuntament que complís la llei i elaborés l’Inventari de Camins Públics, inexistent des de feia més de 30 anys. Tot i el compromís municipal, el resultat va ser decebedor: només 2 camins dels 40 identificats van ser inclosos sencers, i només petits trams d’altres 8 van ser incorporats.
La resta van ser relegats a un catàleg sense protecció jurídica. Davant aquesta situació, l’entitat ecologista ha interposat una segona demanda judicial per exigir la inclusió de tota la xarxa històrica de camins al domini públic.
El dictamen confirma allò que el territori ja sabia
Xavier Campillo, doctor en Geografia i expert reconegut en estudis de camins tradicionals, va presentar els resultats del dictamen amb una explicació detallada i rigorosa. La pericial reconstrueix la xarxa històrica de camins de Badalona a partir de documentació diversa: cartografia antiga i moderna, cadastres, arxius històrics, documents administratius, fonts literàries i treballs d’historiadors locals.
Les conclusions són contundents:
-
La majoria dels camins analitzats tenen ús públic immemorial, i continuen essent utilitzats avui dia.
-
Es tracta de vies històriques que connecten Badalona amb nuclis i municipis veïns, com Montcada, Santa Coloma o la Conreria.
-
L’Ajuntament ha fraccionat camins històrics, els ha reanomenat i n’ha exclòs trams sencers amb arguments que contradiuen la jurisprudència sobre domini públic.
-
Fins i tot el consistori reconeix que molts camins exclosos tenen “ús públic consolidat”.
Una prova determinant per a la via judicial
El dictamen és, segons Ecologistes en Acció, una prova aclaparadora que hauria de ser decisiva a la fase judicial que s’obrirà pròximament. L’entitat recorda que aquest estudi hauria d’haver estat elaborat pel mateix Ajuntament, que és qui té l’obligació legal de protegir el patrimoni caminer.
Continuar defensant el patrimoni col·lectiu
Ecologistes en Acció denuncia que l’Ajuntament ha deixat la majoria de camins sense la protecció que mereixen com a béns de domini públic i reclama que es corregeixi aquesta situació immediatament.“Aquest dictamen confirma allò que ja sabíem: els camins són públics i s’han de protegir. L’Ajuntament no pot mirar cap a una altra banda.”
La mobilització per defensar els camins públics de Badalona continua amb més força que mai. L’entitat anunciarà pròximament noves accions informatives i reivindicatives.