lluita veïnal

La FAVB participarà en el Dia de les Vies Pecuàries i els Camins Públics ocupant l'accés a Can Mas

El moviment veïnal badaloní ocuparà el camí de Can Mas per gaudir de la Natura i del patrimoni històric de la serralada

Aquest diumenge, diverses organ diverses organitzacions a nivell de l'Estat espanyol, faràn una crida per tercer any per celebrar el Dia de les Vies Pecuàries i els Camins Públics, amb l'objectiu de conscienciar sobre aquesta problemàtica i la importància de la seva defensa per part de la ciutadania.

És per això, que des de la Federació d'Associacions de Veïns de Badafalona (FAVB) es vol adherir a aquesta jornada i donar el nostre suport, amb un manifest que posi en valor el patrimoni natural i històric posseïm a la Serralada dela Marina.

Segons la FAVB, considera que "l'experiència ens diu que hem de defensar els camins públics, com a mitjà per a poder gaudir i tenir accés a la riquesa natural i patrimonial que tenim en el terme municipal de Badalona, concentrat a la Serralada de la Marina".

És sabut que durant la Pandèmia (finals del 2020 i principis del 2021) se'ns va tancar l'accés al camí central a la Serralada (CAN MAS), per part de la propietat privada.

Això va provocar emprendre una lluita veïnal pel retorn d'aquest camí a la seva utilitat pública. Les AAVV del Districte 3 i la FAVB vàrem realitzar conjuntament una sèrie d'actes reivindicatius en plena Pandèmia, que va fer que el Ple de l'Ajuntament exigís l'obertura del camí a la propietat de la finca i el retorn a la seva utilitat pública pels ciutadans.

Avui dia, encara les entitats no coneixen la sentència del Contenciós interposat per la propietat contra l'Administració, encara que, pel que sembla, és favorable a l'ús públic. I que recull la importància de les entitats veïnals perquè pugui continuar sent d'utilització pública.

És d'una necessitat imperiosa i un deure de l'Administració Local, elaborar un Catàleg de Camins , per tal d’evitar situacions com les viscudes en Can Mas al 2021.

Per a protegir més aquest entorn natural declarat Parc Natural de la Serralada Marina des del 2002, hem d'exigir l'elaboració d'un Pla Director Urbanístic que serveixi de fre als intents especuladors i reguli el seu desenvolupament urbanístic.