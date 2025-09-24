Llibertat.cat
Drets i Llibertats

Acció reivindicativa per recupar els camins tradicionals Garbet-Colera

canibs
Acció reivindicativa per recupar els camins tradicionals Garbet-Colera

Reivindiquen que es faci efectiva la servitud de pas i siguin accessibles el diferents camins tradicionals entre Garbet, Cala Port Joan i Colera, d’aquesta manera, es mantingui l’ús lliure d’uns camins que s’ha fet servir des de temps immemorials i que l’Albera Marítima, que suporta una pressió humana desmesurada, s’incorpori a la protecció del futur Parc Natural de l’Albera que s’està planificant amb tot l’àmbit marítimo-terrestre.

24/09/2025 Drets i Llibertats

Empordà Dempeus, amb el suport d’entitats de la comarca com Som Mar, organitzen una acció reivindicativa al Mirador dels Canons, seguida d’un acte a la Cala Port Joan, entre el poble de Colera i la platja de Garbet.

El proper 12 d'octubre hi ha convocada la marxa reivindicaiva que sortirà del port de Colera a les 11:30h . És una caminada de mitja hora per un terreny accidentat. Cal superar un cert desnivell fins accedir a la placeta dels canons. Al Mirador dels Canons a les 12h es farà una acció per reivindicar el lliure pas pel camí. 

Reivindiquen que es faci efectiva la servitud de pas i siguin accessibles el diferents camins tradicionals entre Garbet, Cala Port Joan i Colera, d’aquesta manera, es mantingui l’ús lliure d’uns camins que s’ha fet servir des de temps immemorials i que  l’Albera Marítima, que suporta una pressió humana desmesurada, s’incorpori a la protecció del futur Parc Natural de l’Albera que s’està planificant amb tot l’àmbit marítimo-terrestre.

Com accedir al punt de sortida de Colera?

En aquest enllaç s'explica con accedir al punt de trobada on s'inicia la marxa

