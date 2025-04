Camins públics

Caminada en defensa dels camins públics de Badalona

Valoren molt positivament l’entesa entre el moviment veïnal, excursionista i ecologista en l’èxit de la caminada reivindicativa i des de les entitats convocants s’encoratja tothom a col·laborar amb la campanya de microfinançament engegada aquest mateix diumenge per sufragar el cost de les proves pericials requerides per defensar els camins públics a Badalona.

Més de 250 persones han participat aquest diumenge en una caminada reivindicativa de deu quilòmetres a la Serralada de Marina per reclamar que l’Ajuntament de Badalona incorpori a l’inventari municipal tots els camins d’ús públic del municipi.

Si voleu veure’n les fotografies, entreu aquí: https://photos.app.goo.gl/nbGtQRbz12uD1cP9A

La iniciativa ha estat convocada per la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya, la Federació d’Associacions Veïnals de Badalona, Els Verds de Badalona, el Centre Excursionista de Badalona, l’Agrupació Excursionista de Bufalà, el Centre Excursionista Puigcastellar i la cooperativa Conreu Sereny.

Un cop finalitzada la caminada, s’ha llegit el manifest i les entitats convocants han explicat les actuacions que s’estan duent a terme dins la campanya de defensa dels camins públics. Aquesta campanya neix arran de l’aprovació, el desembre de 2024, d’un inventari municipal que només incorpora dos camins sencers i petits trams d’altres vuit, tot i que l’empresa contractada pel mateix Ajuntament havia identificat fins a 40 camins d’ús públic.

Molts d’aquests camins han quedat exclosos perquè travessen terrenys de titularitat privada, tot i que són camins públics utilitzats històricament per la ciutadania. Davant aquesta situació, Ecologistes en Acció ha interposat una demanda judicial per tal que s’incloguin tots aquests camins a l’inventari municipal com a béns de domini públic, tal com estableix la legislació vigent.

La demanda ja ha estat admesa a tràmit, però per defensar-la amb garanties calen proves pericials elaborades per professionals experts. Per aquest motiu, s’ha llançat una campanya de micromecenatge a la plataforma Goteo per finançar les despeses tècniques del procediment legal.

Des de les entitats convocants s’encoratja a tota la ciutadania a col·laborar-hi, amb una aportació econòmica i fent difusió de la campanya. Volen que aquesta sigui una oportunitat per conscienciar, mobilitzar i sumar forces per defensar els camins públics, no només a Badalona, sinó arreu de Catalunya.