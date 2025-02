La FAV de Badalona fa 2 anys que demana la convocatòria del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana

Segons l'entitat badalonina, "el 9 de Març del 2021 es publicava al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el dia 15 de Març del mateix any al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'aprovació inicial del reglament del consell de prevenció i seguretat de Badalona que, entre altres coses, venia a regular la participació ciutadana en aquests temes"

Es tratava de l'article 5 del reglament del Consell estableix que aquest es reunirà almenys una vegada a l'any i de manera extraordinària les que siguin necessàries. Tot i això, els anys 2023 i 2024 no s'ha convocat. Tots dos anys, la federació ho ha sol·licitat i reclamant mitjançant instàncies registrades oficialment, a més de reunions amb grups polítics i amb el mateix equip de govern (el d'abans i d'ara) sempre sense l'èxit esperat.

Aquesta federació veïnal, desconeix quin és avui dia el PLA DE SEGURETAT LOCAL i per descomptat no ha pogut participar en el seu desenvolupament.

Aquesta Federació ha estat ometent les declaracions públiques dels uns i dels altres respecte al tema de seguretat a Badalona per evitar jocs partidistes que puguin utilitzar el tema de la seguretat com a element de crítica cap a l'adversari polític. Creiem que és un element per millorar la seguretat a la ciutat, que és del que es tracta.

Ja van advertir, que "la situació era i és insostenible i que no té més demora, per la qual cosa continuarem reclamant de manera pública fins a la convocatòria de l'òrgan de participació".

L'entitat veïnal comenta en un comunicat que cal parlar de civisme, de convivència, de prevenció i de seguretat als nostres barris i tal com diu la Llei 4/2003 de 7 d'abril "La seguretat, va molt més enllá d’un enfoc únic i es concep com un servei públic que integra múltiples àmbits d’actuació (policia, protecció civil, via pública, sanitat, assistència social, medi ambient, civisme, etc.) i que s’ha d’organitzar enfunció dels requeriments dels seus destinataris, els ciutadans.

Per tant, la participació ciutadana, afirma l'entitat veïnal, "en el sistema de seguretat local és una necessitat, i implica l’establiment de diversos canals de comunicació, col·laboració i coordinació entre la ciutadania i les administracions i els cossos, serveis i òrgans responsables de la seguretat pública".

Entre aquests canals, destaquen de manera particular dos: - La Junta Local de Seguretat, com a òrgan responsable de la direcció i coordinació del sistema de seguretat local, a la que podran ser convocats persones o entitats representats de la ciutadania, quan així ho aconselli la naturalesa dels assumptes a tractar i, com a mínim una vegada a l’any, per analitzar l’estat de la seguretat pública al municipi. - El Pla Local de Seguretat, com a eina de diagnosi i planificació d’actuacions en els diferents àmbits de la seguretat pública, en l’elaboració, seguiment i avaluació del qual també hauran de participar representants de la ciutadania".