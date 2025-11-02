LONU avala el pla dautonomia del Marroc pel Sàhara Occidental i encén la resposta del Front Polisario

El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha aprovat aquest divendres una resolució que prorroga un any el mandat de la Missió de l’ONU per al Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO) i, alhora, dona suport al pla d’autonomia proposat pel Marroc per a l’excolònia espanyola. La decisió implica un gir polític en el conflicte i tanca, de facto, la porta al referèndum d’autodeterminació que reclama el poble sahrauí.
La resolució —impulsada pels Estats Units— ha obtingut 11 vots a favor, cap en contra i tres abstencions (entre les quals Rússia i la Xina). Algèria, principal aliat del Front Polisario, no ha participat en la votació com a mostra de desacord. Amb aquesta pròrroga, el mandat de la MINURSO queda garantit fins a l’octubre de 2026.
El representant dels Estats Units davant l’ONU, Mike Waltz, ha defensat que el text és el resultat d’“un esforç genuí i constant per incorporar les propostes de tots”, i ha assegurat que Washington és “profundament decidit a recolzar una solució mútuament acceptable” al conflicte. Waltz ha instat les parts a reprendre les negociacions utilitzant la proposta marroquina, que ha qualificat de “creïble” i “l’única solució justa i duradora”.
Algèria denuncia un text “desequilibrat”
En declaracions posteriors a la votació, el ministre d’Afers Estrangers d’Algèria, Ahmed Attaf, ha justificat l’absència del seu país afirmant que volia “demostrar distanciament d’un text que no reflecteix prou la doctrina de descolonització de l’ONU”. Tot i reconèixer que la resolució menciona el dret sahrauí a la lliure determinació, ha denunciat que el document “silencia les aspiracions d’una de les parts i reforça l’ambició territorial de l’altra”.
El Front Polisario rebutja negociar sense autodeterminació
La reacció del Front Polisario ha estat immediata. En un discurs davant representants polítics i institucionals sahrauís, el president de la República Àrab Sahrauí Democràtica ha afirmat que el moviment no participarà en cap negociació que no garanteixi explícitament el dret del poble sahrauí a decidir el seu futur.
El líder sahrauí ha advertit que “els enfocaments unilaterals només agreujaran el conflicte”, i ha reiterat que els dos elements decisius en qualsevol solució són el poble sahrauí i l’Exèrcit d’Alliberament. També ha acusat el Marroc d’intentar “exportar les seves crisis internes” i utilitzar les resolucions internacionals per consolidar el control del territori.
50 anys després de la Marxa Verda, el conflicte continua
La resolució arriba en plena commemoració dels 50 anys de la Marxa Verda, que va posar fi a la presència espanyola al territori. Mentre al Marroc s’han celebrat focs artificials i actes oficials, als campaments sahrauís de Tindouf s’han produït mobilitzacions multitudinàries reclamant el referèndum promès per l’ONU l’any 1991.
Amb aquesta decisió, el Consell de Seguretat se situa en la línia defensada per Estats Units, França i Espanya, i deixa el Front Polisario amb menys marge de maniobra diplomàtica. El conflicte al Sàhara Occidental continua sense resolució i el futur del referèndum queda més lluny que mai.