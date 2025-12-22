Llibertat.cat
La Intersindical presenta al·legacions pel nom del nou CAP de Sant Fruitós de Bages

CAP se Sant Fruitós
La Intersindical presenta al·legacions pel nom del nou CAP de Sant Fruitós de Bages

Posicionament sindical a favor d’un CAP amb nom inclusiu, representatiu i acordat amb professionals i ciutadania.

22/12/2025 Drets i Llibertats

La Unió Territorial Comarques Centrals de La Intersindical ha presentat al·legacions a l’acord inicial de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de denominar el nou Centre d’Atenció Primària com a “CAP Pere Morán Medina”.

El sindicat vol deixar clar que no qüestiona la trajectòria professional ni el reconeixement personal del metge de família Sr. Morán, però defensa que un equipament sanitari públic representa una feina col·lectiva i multidisciplinària, sostinguda majoritàriament per dones.

La Intersindical considera que posar el nom d’una sola persona a un CAP invisibilitza la feina de totes les professionals que l’han fet possible al llarg dels anys i no s’adiu amb la realitat del sistema sanitari. 

Per això reclama que aquest tipus de decisions es prenguin mitjançant processos participatius, amb criteris d’igualtat i representativitat, i aposta per una denominació toponímica com CAP Sant Fruitós de Bages, com a opció que uneix el municipi i totes les professionals que hi treballen.

