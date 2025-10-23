Neix a Barcelona la Xarxa Sindical dels Pobles per l'Autodeterminació, un espai de coordinació internacional que agafa el relleu i amplia l’abast de la Plataforma de Sindicats de Nacions sense Estat. Davant un context global de crisi política, econòmica i social, els sindicats participants han acordat unir forces per construir una alternativa comuna que posi al centre els drets col·lectius, la sobirania dels pobles i la justícia social.
La nova xarxa denuncia l’estratègia d’empobriment de la classe treballadora, l’ofensiva contra les llengües i cultures pròpies i la criminalització dels moviments populars. També alerta de la regressió de drets socials i democràtics i de com aquesta situació alimenta l’extrema dreta i el seu discurs autoritari. Els sindicats signants aposten per una resposta col·lectiva, transfronterera i feminista per revertir aquesta tendència i construir un moviment de transformació real.
Entre els compromisos adoptats hi ha la defensa del dret d’autodeterminació, la defensa dels drets lingüístics, la lluita contra la misogínia i el patriarcat, polítiques econòmiques en favor de les classes populars i els serveis públics i la construcció d’un front internacionalista per frenar l’extrema dreta. Així mateix, la xarxa treballarà en l'aportació sindical en camí per a la resolució de conflictes i s’oposa a l’escalada militarista global.
Signants: LAB (Euskal Herria), STC (Còrsega), UGT Sario (Sàhara Occidental), USTKE (Kanaky), Intersindical Valenciana, Intersindical Catalana, IAC, SAVT (Val d’Aosta), Confederazione Sindacale Sarda (Sardenya), National Union of Palestinian Workers (Palestina), CUT (Galiza), SLB (Bretanya), amb el suport de Trade Unionists for a New and United Ireland i Bill Ramsay (Escòcia).