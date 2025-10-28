Accent Obert, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua i Softcatalà presenten la campanya Configura.cat per catalanitzar els dispositius

Les entitats de promoció de la llengua Accent Obert, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua i Softcatalà han presentat aquest dilluns, en el marc de l’Aliança per la Presència Digital del Català, la campanya Configura els teus dispositius en la nostra llengua
. Es tracta d'una iniciativa pionera als Països Catalans, perquè qualsevol persona que sigui catalanoparlant d'origen o nou parlant, pugui viure plenament en català, també en l’àmbit digital. D'aquesta manera, s'encoratja la ciutadania a catalanitzar els seus dispositius digitals més habituals -mòbils, ordinadors, tauletes o aplicacions, entre d'altres-, de manera que això suposi, també, un missatge meridianament clar dirigit a les empreses, plataformes tecnològiques o aplicacions sobre la voluntat d'ús de la llengua catalana.
Amb el suport de la resta d'entitats de l'Aliança per la presència digital del català -Acció Cultural del País Valencià, Amical Wikimedia, Institut d’Estudis Catalans, Institut Ramon Llull, Obra Cultural Balear, Associació de SEO en català i Webmàsters Independents en Català- s'ha posat a disposició una pàgina web que incorpora videotutorials i instruccions pas a pas sobre com incorporar el català als dispositius i aplicacions
. La idea de la campanya, de fet, no és incloure el català com una llengua més, sinó que suposi la primera llengua
. I d’aquesta manera, poder arribar a totes aquelles empreses que, hores d'ara, encara no ofereixen el català als usuaris.
Segons el president d’Accent Obert, Genís Roca, el motiu per tirar endavant aquesta campanya és la "paradoxa inquietant de veure que el català hi és, però que no hi és prou". I que mentre les principals plataformes tecnològiques com Google, Apple, Meta, Microsoft o Amazon ja permeten configurar en català, "hi ha una gran part dels catalanoparlants que encara no ho tenen activat, i això té conseqüències
". "Les empreses no perceben que hi hagi una comunitat digital viva que ho reclami
", ha explicat Roca, fent referència a les mètriques internes i algoritmes que compten "usuaris i no intencions". Segons ha explicat, Accent Obert ha estat analitzant aquesta situació des de fa anys: "El 2022, per exemple, vam detectar una pèrdua de visibilitat del català als resultats de Google arran d'un canvi d'algoritme que afectava 130 llengües. Vam fer arribar l'alerta i, un any després, Google ho va corregir". Tot això, ha explicat Roca, fa veure que la "presència digital del català és fràgil i depèn de decisions alienes i dades que no controlem". Per tant, ha remarcat, cal "vetllar per la salut digital del català en l'era dels algoritmes".
El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, també ha remarcat que aquesta campanya apel·la directament a la voluntat de “fer valer encara més els drets lingüístics dels catalanoparlants” en un context que continua sent d’“emergència lingüística”. Escuder ha recordat les dades de l’última Enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalunya que determinen “la decisió de si tenir el teu mòbil o ordinador del dia a dia en català, castellà, anglès, francès o en qualsevol altra llengua”. A Catalunya, aquesta identificació amb el català dels 15 als 44 anys es troba entre el 24 i el 29%. “Quan veiem, però, les dades d’aquells que s’identifiquen per igual amb el català i el castellà, pugen fins al 40-45%, un símptoma de bilingüització clara que, en unes xarxes amb una proporció desigual de continguts del català, arrossega els usos i els hàbits tant dels pocs que estan identificats amb el català, com dels identificats com a bilingües, a viure digitalment més aviat com a monolingües en castellà
”. Per al president de l’organització de defensa dels drets lingüístics, la iniciativa que s’acaba de posar en marxa es trasllada “per primera vegada, l’assertivitat lingüística al camp digital
: mantenir-nos en català al mòbil i a l’ordinador després de 3 minuts a l’apartat de la configuració funciona, interpel·la, pressiona a les grans corporacions de l’altra banda de l’Atlàntic i permet consolidar els nostres creadors de contingut perquè cada cop estiguin més ben professionalitzats”.
Per la seva part, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha destacat que la campanya s'enfoca al global del país, però que té un impacte directe sobre les persones i els seus drets lingüístics. "Volem, i tenim dret, com a ciutadans a tenir una experiència coherent amb la nostra llengua: si penses, parles i escrius en català, també has de poder navegar i interactuar en l'entorn digital en català, sense restriccions o limitacions". Per això, ha remarcat Antich, "cada configuració suma i fa visible que hi ha una comunitat digital activa i interessada en el català". "Cada dispositiu és un senyal inequívoc al món empresarial d'identificació amb aquesta llengua i, per sobre d'això, és un exemple de normalització digital
", ha dit. En aquest sentit, el president d'Òmnium ha animat tothom a prendre consciència que "les petites coses, aquelles que comencen per un mateix, són importants" i ha convidat els usuaris a "animar els seus familiars, amics o entorn a catalanitzar els dispositius". "Com a societat civil, no negligirem aquesta responsabilitat i seguirem a l’avantguarda dels canvis que afecten la llengua del nostre país. Com a usuaris, reclamant i defensant els nostres drets lingüístics, però també de forma proactiva, donant exemple i portant el català a tots els racons del nostre entorn", ha sentenciat.