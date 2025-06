Mobilitat

Tallen la Meridiana per reclamar la unió de les estacions de la línia 3 a Trinitat Nova i la línia 1 a Trinitat Vella a Barcelona

El veïnat repetirà les vegades que calgui fins que les Administracions els escoltin i posin fi al greuge comparatiu que suposa veure com la xarxa de metro va creixent cap al Baix Llobregat i no ho fa al nord de Barcelona. "Volem un metro que doni servei a la Trinitat, però també als municipis del Besòs, com ara Montcada i Reixac, Badalona, Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià"m ho han tornat a exigir aquest diumenge.

L’ampliació del metro cap al nord de Barcelona està recollida en el Pla Director d’Infraestructures de l’ATM des de començament dels anys 2000, però s’ha anat posposant de dècada en dècada. En l’actualitat, està recollida en el pla de 2020-2030, cosa que dona a les Administracions l’excusa perfecta per demanar-nos paciència. Tanmateix, l’experiència de tots aquests anys d’incompliments els ha deixat sense credibilitat i ha fet créixer la desconfiança entre la ciutadania.



L’ampliació de la línia verda no només implica una millora de l’oferta de la xarxa de transports públics de l’àrea metropolitana, sinó que també comporta una reducció dels cotxes i, per tant, una mobilitat més efectiva, menys contaminació i una millora de la salut del veïnat. També tindrà una incidència directa en la pacificació de la Meridiana.



A més, a la reducció del temps dels trajectes, cal sumar l’estalvi econòmic dels veïns i veïnes, ja que en un futur la tarifació del metro serà per trams: amb la connexió actual, el cost del bitllet per anar d’una Trinitat a l’altra seria molt més alt; mentre que amb la unió del metro seria molt més econòmic. Però sembla que tots aquests motius no són suficients per prioritzar l’ampliació.



Ha passat un any i continuem igual. Han mantingut reunions amb el districte i la Casa Gran, i amb alguns grups polítics, que reconeixen que tenim raó i ens prometen que intentaran donar-nos un cop de mà. Tanmateix, nosaltres seguim sense solucions.



La història dels moviments veïnals de la Trinitat està plena de lluites reivindicatives per aconseguir allò que hauria d’arribar al barri sense necessitat de batallar-ho. I tal com van les coses, creuem que haurem de tornar-ho a fer.



A la Trinitat no ens quedaran de braços plegats mentre les Administracions ens els hi ignoren. Exigeixen que el projecte executiu estigui acabat a finals d’aquest 2025 per poder licitar les obres i començar-les durant el 2026. "Prou de posar excuses!" apunta el veïnat