Mobilitat

Impulsen a una cadena humana per unir el metro entre les Trinitats

L'acció de la jornada festiva i reivindicativa es presentarà el proper dimecres al Pont de Sarajevo a les 17h

La cadena humana tindrà lloc el dissabte 8 de juny a les 12 hores i unirà les dues Trinitats. Sota el lema "Unim el metro, apropem els barris!", volen aconseguir una cadena que es dividirà en quatre trams i que necessitarà la participació de 2.000 persones.

La Favb i la iniciativa La Trinitat per la mateixa via, que aglutina diferents entitats i associacions de la Trinitat Nova i la Trinitat Vella, fan una crida a fer una cadena humana per reclamar que la L3 s’ampliï fins a la Trinitat Vella.

L'ampliació de la L3 del metro fins a Trinitat Vella permetrà̀ enllaçar Nou Barris amb Sant Andreu directament, sense necessitat d'anar a fer transbord a Catalunya. A més, connectarà en la meitat de temps que ara les estacions de Badalona, Santa Coloma i Montcada (Can Cuyàs) amb la Vall d’Hebron. Aquest són només alguns exemples de com aquesta connexió beneficiarà a tots els barris de la ciutat. Aquesta ampliació, a més d'enfortir la xarxa del metro, permetrà la reducció del trànsit de vehicles, facilitant la mobilitat en superfície, cosa que alhora reduirà la contaminació, fent que la qualitat de l'aire sigui més saludable.