El govern de Salt aprova la moció d’IPS-CUP per salvar la ludoteca

El grup d’IPS-CUP, que ha defensat la moció, resaltava “El PSC, el partit que actualment defensa els interessos de la burgesia, la privatització de sectors públics, el creixement infinit i és negacionista del canvi climàtic, ara ha tingut una nova ocurrència: traspassar la gestió de les ludoteques als ajuntaments i, pel camí, fer un canvi de rumb tot canviant-ne els objectius.”



Per altra banda, el regidor Bigas destacava que “el lleure a Salt està totalment segregat, actualment i probablement per dinàmiques antigues, el fet que molts infants facin vides paral·leles a l’escola, a l’institut i també després dels recursos educatius, en espais de lleure, fa que no es trobin.” A més a més, IPS-CUP destaca que la feina que s’hi fa a la ludoteca és una utopia dins dels extraescolars de Salt, on famílies de diferents orígens, creences i situacions socioeconòmiques coincideixen per un mateix objectiu, l’aprenentatge dels valors a través del joc.



La moció ha estat aprovada amb els vots d’IPS-CUP, ERC, Junts i el PSC. El plenari de Salt doncs, reclama al govern d’Illa que mantingui les seves funcions i projectes actuals i, incorpori la Ludoteca al Pacte de Ciutat per l’Educació.