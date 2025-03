Català

Sant Jordi per la Llengua fa una crida per convertir el Sant Jordi en una diada en defensa del català

La plataforma Sant Jordi per la Llengua ha anunciat avui la convocatòria d’una manifestació pel centre de Barcelona el proper 23 d’abril, diada de Sant Jordi. La mobilització començarà a les 19 h a la Plaça Universitat i acabarà a la Plaça Sant Jaume.

La plataforma compta amb el suport d’una trentena d’entitats de la societat civil, entre les quals Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Sindicat de Llogateres, el Consell Nacional de Joventut de Catalunya o els principals sindicats de treballadors i estudiants de l’àmbit de l’ensenyament (USTEC, Intersindical, CGT Ensenyament, SEPC, etc.) També s’hi han adherit entitats de drets humans, casals i ateneus, entitats del món del lleure o col·lectius de persones migrants.

En el manifest, fet públic a través de la web santjordiperlallengua.cat, la plataforma denuncia la creixent minorització del català, que està erosionant el seu paper com a eina de cohesió social i exigeix l’aplicació de mesures urgents i valentes per revertir el retrocés del seu ús en tots els àmbits de la societat. El manifest, que acaba amb la crida “Per Sant Jordi: llibre, rosa i mani”, alerta el baix ús del català arreu, però especialment a Barcelona i la seva àrea metropolitana, i afirma que “El model econòmic de la ciutat, basat en l’especulació immobiliària i el turisme, agreuja els efectes de la globalització, gentrifica els barris i posa en perill la cultura pròpia. La Barcelona de postal feta pels grans esdeveniments ha esdevingut una poderosa màquina de trinxar la cultura i la llengua, afavorint la política d’assimilació promoguda per l’estat espanyol.”