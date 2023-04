Malbaratament d'aigua

Les associacions de veïns de Badalona convoquen una protesta per Sant Jordi contra el malbaratament de 180.000 litres d’aigua diaris

La Federació d'Associacions de Veïns de Badalona (FAVB) ha convocat una concentració popular per reclamar actuacions que aturin la persistent malmesa d’aigua.

La mobilització seguirà a la protesta protagonitzada el novembre passat pels Verds de Badalona i veïns dels barris propers al lloc on es malbaraten desenes de milers de litres d’aigua potable cada dia. De fet, la FAVB informa en la seva convocatòria, que començarà a les 11 del matí i que compta també amb el suport concret de les associacions de veïnes i veïns del districte 3 de la ciutat, que el 23 d’abril, que en el lloc de la concentració: la Riera de Canyet en la confluència amb Mas Felip, hi haurà jocs infantils, aigua i roses per a totes i tots.

Tal com explica, L'Independent de Badalona, la protesta dels veïns no s’adreça específicament a cap de les administracions públiques que estarien vinculades a l’escandalós malbaratament d’aigua en un moment en què s’apunten restriccions al consum causades per la sequera.

El novembre passat, Els Verds de Badalona explicaven que l’aigua que arriba a la ciutat per Canyet suposa un malbaratament, no una pèrdua. Des de la potabilitzadora entra al terme municipal un conducte que es bifurca. Per una banda, una part que va a la masia de Can Coll, i el líquid es destina a usos agraris, i l’altra part, un 50% en els dos casos, forma part d’una concessió als propietaris de la mina d'aigua Torre Codina-Can Coll. Així, l'aigua que no s'aprofita a la Torre Codina va al dipòsit G4, amb diversos aprofitaments municipals. Però una part no passa per la canonada i corre pel regueró. Aquesta aigua hauria de servir per regar uns horts municipals que, segons Els Verds, estan abandonats. I també a través de la riera hauria d’alimentar els aqüífers de Badalona. Però, el que realment passa és que l’apreciat líquid acaba a les clavegueres de la ciutat i, si es reaprofita, passa, tot i ser potable, per un segon procés de depuració, 'un desgavell' tal com explicava Francesc Alfambra, membre d'Els Verds.