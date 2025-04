Reivindiquen la llengua a Catalunya en el marc de Sant Jordi amb una nova edició de la Setmana pel català

. Els actes, organitzats per la delegació de l'entitat a Catalunya, s'allargaran del 22 al 27 d'abril, i tenen per objectiu sensibilitzar la població sobre la rellevància de parlar sempre en català i impulsar el compromís personal i col·lectiu amb la llengua. Pel que fa al dia de Sant Jordi, l'entitat serà present a Barcelona, Badalona, Tàrrega, Girona, Cerdanyola del Vallès, Sabadell i Sitges.



El dimarts 22 d'abril a les 18 h engegarà pròpiament la Setmana pel català amb la presentació del segon llibre de microrelats del Col·legi d'Advocats de Sabadell. Plataforma per la Llengua col·labora en l'edició del llibre, i la directora de l'entitat, Rut Carandell, hi intervindrà per compartir projectes de Plataforma per la Llengua en defensa del català en l'àmbit judicial.



El dia de Sant Jordi serà un dia de moltes activitats, que es concreten a continuació, i, pel que fa al dijous 24 d'abril, a les 18.30 h el Centre Cívic d'Olesa de Bonesvalls acollirà la xerrada "Conèixer i saber exercir els nostres drets lingüístics en el consum". F. Xavier Dengra, coordinador d'Empresa i Consum de Plataforma per la Llengua, explicarà quins són els drets dels consumidors a Catalunya pel que fa a la llengua, i també quines obligacions tenen les administracions i els comerços.



La Setmana pel català continuarà amb diversos actes el 25 d'abril. Per una banda, a les 18 h al CAP de Sitges, el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, farà una xerrada sobre els drets lingüístics dels catalanoparlants en l'àmbit de la salut, i oferirà exemples de bones pràctiques en matèria de llengua. Escuder, que és metge cirurgià maxil·lofacial de l'Hospital Universitari del Parc Taulí, estarà acompanyat de Rosa Maria Codina, exmetgessa del CAP de Sitges.



El mateix 25 d'abril a les 17 h a la llibreria Kritik de Vic es farà un taller de doblatge que organitza l'agrupació comarcal d'Osona-Garrotxa i la delegació territorial de l'entitat a Catalunya. Aquest taller d'iniciació serà una manera amena de provar el món del doblatge en català amb l'ajuda de Francesc Fenollosa, actor de doblatge. També divendres, a les 18 h, es farà un cinefòrum a l'Espai Texas de Barcelona sobre la pel·lícula Estiu 1993. El mateix dia a la nit, al bar Noa Noa de Barcelona (carrer Villarroel, 71), es farà el pòdcast Travesti llegida: la lectura com a acte de transgressió a càrrec d'Àlex Marteen. Serà un programa especial de Sant Jordi, que combinarà música i literatura.



El dissabte 26 d'abril a les 11 h el Casino El Prado de Sitges acollirà una nova edició de "Dit i Fabra", una activitat que combina una càpsula teatral sobre la figura de Pompeu Fabra, que protagonitza Òscar Intente, amb una xerrada-debat posterior sobre llengua amb la participació de la sociòloga Marta Rovira. Plataforma per la Llengua col·labora amb la Federació Catalana d'Ateneus de Catalunya per organitzar aquest format en diferents ateneus del Principat, i hi treballa conjuntament per impulsar la llengua en els àmbits d'acció de la federació. A més, el mateix dissabte, l'entitat tindrà un estand informatiu a la Mostra d'entitats que organitza l'Ajuntament d'Argentona.



Xavier Dengra, coordinador d'Empresa i Consum de Plataforma per la Llengua, explicarà quins són els drets dels consumidors a Catalunya pel que fa a la llengua, i també quines obligacions tenen les administracions i els comerços. A més, també passarà per la parada Àlex Marteen. D'altra banda, a la parada de Badalona passaran Francesc Lleal, autor de La vida a bord d'un vaixell mercant (Pagès Editors); Josep Estruch, autor d'Històries de paraules. Vocabulari i fraseologia de Badalona (Ed. Pont del Petroli) i Antoni Beltran, que ha escrit Ensenya'm la llengua (Ed. Gavarres).