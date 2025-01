Sobiranies

La CUP reclama avançar cap a la sobirania energètica

El ple de la Diputació de Girona comptarà demà amb una moció de l’AMEP ‘per la sobirania energètica i per sortir de l’oligopoli’, que ja s’ha aprovat a una desena de municipis.

El passat 12 de desembre es va presentar la Declaració de Girona, promoguda per l’Associació de Municipis per l’Energia Pública (AMEP), amb què més de 100 municipis catalans insten a avançar cap a la titularitat pública de les xarxes de subministrament energètic. La mateixa setmana, el ple de l’Ajuntament de Girona aprovava una moció de l’associació perquè els municipis es comprometin a accelerar la transició energètica (tant desenvolupant projectes d’energia renovable com mitjançant l’eficiència i la mobilitat elèctrica), així com per reclamar al Govern una sèrie d’accions, mitjançant L’Energètica i en col·laboració amb l’AMEP i les entitats municipalistes. Una reclamació destacada n’és la transformació de L’Energètica en mitjà propi per al subministrament d’electricitat verda als ens locals.

D’ençà de llavors, la CUP ha promogut la moció arreu de la demarcació, i ja ha estat aprovada per una desena de municipis (a més de Girona; Viladamat, Banyoles, Olot, Cervià de Ter, Verges, Quart, Peralada i Vilanova de la Muga, Salt i Sant Gregori).

La formació independentista destaca la necessitat que L’Energètica (empresa pública nascuda arran del seu pacte d’investidura del govern Aragonès) es desenvolupi i permeti superar la dependència de l’oligopoli energètic espanyol. Per altra banda, la Diputació de Girona, també a proposta de la CUP, és des de 2021 una de les institucions adherides a l’AMEP.