Poble Lliure promou mocions als ajuntaments per denunciar la gestió del PP de la crisi de la DANA al País Valencià

Poble Lliure demana la mobilització i solidaritat per fer front a la tragèdia que viu el País Valencià a causa de la DANA. A més, el partit denuncia la gestió de la crisi del govern del PP de Carlos Mazón i promou una moció de solidaritat per als ajuntaments de Catalunya on governa.



Les polítiques d’espoli fiscal de l’Estat espanyol i, per altra banda, les negacionistes del canvi climàtic i econòmiques neoliberals que s’estan impulsant al País Valencià per part del Govern autonòmic del PP de Carlos Mazón i amb el suport de VOX han provocat que la major catàstrofe climàtica viscuda en les últimes dècades sigui també la més mortífera. La tragèdia climàtica que viuen els municipis afectats, que ha provocat 217 víctimes i més de 2.000 persones desaparegudes, està aflorant la pitjor gestió del govern autonòmic del PP al País Valencià: fent cas omís als avisos dels meteoròlegs i científics, sense demanar més efectius sobre el terreny, sense ajuts a les famílies que ho han perdut tot, sense una logística eficaç del voluntariat i donant informacions contradictòries en canals oficials.



Per altra banda, el partit proposa que totes les forces polítiques catalanes dels ajuntaments del País presentin una proposta de moció als seus ajuntaments per mostrar la solidaritat amb el País Valencià, promoure la creació d’una Taula de Solidaritat, promoure l’agermanament, denunciar el dèficit fiscal valencià i denunciar l’actuació negligent del Govern autonòmic.