Decidim-Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià se solidaritza amb totes les persones afectades per l'últim episodi de "gota freda" al nostre País, especialment dur a les comarques centrals com la Vall d'Albaida i sobretot i amb molta cruesa al Baix Segura – Vega Baja.

Mitjançant un comunicat de premsa Decidim ha fet arribar una salutació "amb tot el nostre afecte i condol a aquelles persones que han perdut familiars i també a les que han perdut les seues cases, mitjans de treball, collites...sabem que aquests desastres afecten més als més desfavorits per encontrar-se en una situació de major vulnerabilitat, vaja per a tots i totes un record especial".

Segons la nota, "Esperem i desitgem que com més aviat millor es vagen recuperant a poc a poc tots els danys soferts. Som conscients que costarà i per això demanem a les nostres institucions que posen tots els recursos públics a disposició de la recuperació de la vida de les persones i comarques afectades. Creiem que l'actitud del MHP de la Generalitat Ximo Puig, estant a Oriola des de l'inici ha estat a l'altura del seu càrrec i de les circumstàncies i per això la valorem molt positivament. El fet que la Generalitat haja desplaçat a més d'un centenar de tècnics per avaluar els danys en habitatges i que el Consell estiga oferint habitatge públic a les famílies afectades són passos en el camí adequat, cal continuar i fer-ho amb esforç, diligència i rapidesa".

També es fa una reflexió al voltant de com l'escalfament global, tot indicant que "el maneig dels nostres recursos hidrogràfics i la inadequada ocupació del territori han potenciat negativament els efectes d'aquest episodi de pluges torrencials i dels que puguen vindre en un futur".

Per a Decidim-Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià "L'escalfament global com a conseqüència d'un "estil de vida" marcat per la petjada del carboni i directament relacionat amb el "creixement" indefinit promogut pel sistema capitalista, és culpable que cada vegada puguen ser més recurrents aquests fenòmens meteorològics i que la seua freqüència s'escurce en el temps. Cal superar, doncs, aquest sistema i la visió d'un creixement sense fre, sempre per fora del control democràtic, que atempta contra les persones, el territori i la vida del planeta en general."

Remarcant que "La mala gestió del territori i la seua inadequada ordenació és un altre dels agreujants. En el desenvolupament de pobles i ciutats (incloent-hi les megaurbanitzacions que es dispersen especialment pel Baix Segura) amb freqüència no s'ha tingut en compte els riscos potencials en cas de fortes pluges com les recents i moltes vegades s'ha construït pensant més en els beneficis de grans constructores, promotores i en la indústria del turisme que en adequar-se a les condicions de l'orografia i en les necessitats de la gent. Cal revertir, doncs, aquesta situació amb una planificació lògica i sostenible de l'ocupació del territori amb transparència i participació democràtica de les poblacions implicades".

Per altre costat i en relació amb l'anterior, la plataforma apunta que "com a poble que som necessitem disposar dels nostres recursos econòmics per a poder decidir unes infraestructures respectuoses amb el medi ambient i al servei de les nostres necessitats i desenvolupar un nou model econòmic que no depenga del turisme massiu, de la rajola i el ciment que només poden agreujar les conseqüències de les adversitats climàtiques. Reclamem, doncs, el nostre Dret a Decidir".