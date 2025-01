Gota Freda

Demanen retirar urgentment els vehicles de la DANA depositats il·legalment a Muro

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció es suma a la denúncia del veïnat de Muro, alarmat pel depòsit de centenars de vehicles per al desballestament, procedents de les zones afectades per la DANA del passat 29 d’octubre, en concret, segons s’ha informat, de Catarroja.

La zona on estan depositats temporalment eixos vehicles és totalment inadequada, ja que es troba en zona rural comú forestal, a uns 20 metres del riu d’Agres i tocant el Paisatge Protegit del Serpis i el Paratge Natural Municipal Font del Baladre-Fontanars-Riu d’Agres. A més, segons el visor cartogràfic de la Generalitat Valenciana els terrenys tenen una permeabilitat mitjana i en part alta; també estan parcialment en zona amb perill d’inundació.

Els cotxes sinistrats suposen un gran risc ambiental, ja que contenen fluids i elements perillosos: gasolina, dièsel, olis de motor, anticongelants, refrigerants, líquids de fre, bateries, etc. És per això que han de dur-se a Centres Autoritzats de Tractament, com el que l’empresa propietària o arrendatària dels terrenys té a menys d’un quilòmetre de distància. En els Centres Autoritzats de Tractament, dotats de paviment impermeable i de sistema de recollida de vessaments, és on els vehicles han de ser descontaminats, amb l’extracció de tots els fluids i elements perillosos, dels quals s’han de fer càrrec els gestors de residus perillosos perquè tinguen una gestió ambiental correcta.

Però això pot no aprofitar de res si centenars de vehicles es deixen, encara que siga de manera provisional, en llocs no aptes, on poden generar problemes de contaminació greus.

El grup ecologista entén que la situació catastròfica supere als gestors públics, però considera que la improvisació i falta de planificació amb què s’ha actuat no és acceptable: “la solidaritat no pot utilitzar-se com a excusa per a fer les coses malament, depositant els vehicles a la vora del riu, en un lloc clarament sensible, creant un nou perill per a la natura i les persones. Fa més de dos mesos de la riuada i ja haurien d’haver-se buscat ubicacions provisionals en condicions per a deixar els vehicles de manera segura fins que pogueren tractar-se correctament, i evitar així haver de traslladar-los innecessàriament, amb l’increment de riscos que això comporta”.

Tal com han alertat altres denunciants, en cas de pluja seria molt probable que els contaminants foren arrossegats al riu; també cal tindre en compte el perill d’incendi, que comportaria un risc sanitari important per a la població, que es troba a menys de 200 metres.

La Carrasca-Ecologistes en Acció veu un pas positiu l’anunci de l’Ajuntament de Muro de la retirada dels vehicles a partir del dilluns vinent, però demana que es faça amb la màxima celeritat i que mentrestant s’extreme el control. Així mateix, sol·licita que s’analitzen els terrenys per descartar la contaminació del sòl i, en cas contrari, que es duga a terme la seua descontaminaci